دعاء الافطار في رمضان 1445 دعاء وقت الإفطار المستجابة

اليوم هو أول يوم رمضان المبارك أعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأفضل ما يتم فعله في رمضان هو التقرب من الله بالذكر والدعاء، واليوم نوفر إليكم دعاء الافطار في رمضان 1445 حيث دعاء وقت الإفطار إن دعاء الافطار في رمضان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله هو: “اللهمَ لك صمت، وعلى رِزقك أفطرت”

أشارت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتضرع قائلاً: “اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي”، ويُعتاد على المسلمين الصائمين ترديد الأدعية الخاصة بشهر رمضان قبل وقت الإفطار.

أدعية فطار رمضان

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت وعليك توكلت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.

ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، واللهم اجعلنا من الصائمين والمحافظين على صلاتك وعبادتك يا الله.

اللهم إني أسألك الحمد والشكر على كل نعمك التي لا تعد ولا تحصى.

اللهم اجعل هذا الخير دائم، ولا تقطعه عنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم أسألك أن تبارك لنا في هذا الرزق الذي رزقتنا به.

دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب

اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ، ذهب الظمأُ، وابتلَّت العروقُ، وثبت الأجرُ إن شاء اللهُ