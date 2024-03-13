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جدول زيادة الموظفين || موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وإضافة الزيادة الجديدة في شهر رمضان
موعد صرف مرتبات شهر مارس والذي ينتظره العديد من المواطنين بعد إعلان وزارة المالية عنه عقب إصدار قرار رئيس الجمهورية الخاص بزيادة مرتبات العاملين بالدولة، وفق حزمة جديدة بهدف الحماية الاجتماعية للمواطنين، من خلال زيادة الرواتب، وقد أعلنت وزارة المالية عن تطبيق قرار زيادة المرتبات من بداية شهر مارس الجاري، لذلك سوف نوضح لكم موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة المقررة، مع توضيح جدول الزيادة وفق كل درجة وظيفية.
موعد صرف مرتبات شهر مارس
أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس الجاري، وتأتي على النحو التالي:
- يبدأ صرف مرتبات شهر مارس لليوم الأول يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024.
- كما يكون يوم الأحد الموافق 24 مارس 2024 هو ثاني أيام صرف مرتبات شهر مارس الجاري.
- كما يتم صرف المرتبات لليوم الثالث يوم الاثنين الموافق 25 مارس.
- أما اليوم الرابع لصرف مرتبات شهر مارس، من المقرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024.
- بينما اليوم الخامس لصرف مرتبات شهر مارس سيكون يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024.
جدول زيادة المرتبات شهر مارس 2024
من المقرر أن يتم تطبيق زيادة مرتبات الموظفين بالدولة من بداية شهر مارس الجاري، وقد تأتي الزيادة المقررة وفق ما يلي:
- يحصل الموظف في الدرجة السادسة على راتب يصل إلى 6 آلاف جنيه.
- كما يحصل الموظف في الدرجة الخامسة على راتب يصل إلى 6500 جنيه.
- بينما الموظف في الدرجة الرابعة يحصل على راتب شهر مارس يصل إلى 7000 جنيه.
- أما مرتبات الموظفين في الدرجة الثالثة تصل إلى 7500 جنيه.
- بينما يحصل الموظف في الدرجة الثانية على راتب يصل إلى 8 آلاف جنيه.
- أما مرتبات الدرجة الأولى بعد الزيادة المقررة سوف تصل إلى 8200 جنيه.
- كما يحصل الموظف في درجة المدير العام على راتب يصل إلى 9200 جنيه.
- بالنسبة لمرتبات الدرجة العالية بعد الزيادة سوف تصل إلى 10 آلاف و200 جنيه.
- بينما راتب الموظف في الدرجة الوظيفية الممتازة سوف تصل إلى 12 ألفًا و200 جنيه.