جدول زيادة الموظفين || موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وإضافة الزيادة الجديدة في شهر رمضان

موعد صرف مرتبات شهر مارس والذي ينتظره العديد من المواطنين بعد إعلان وزارة المالية عنه عقب إصدار قرار رئيس الجمهورية الخاص بزيادة مرتبات العاملين بالدولة، وفق حزمة جديدة بهدف الحماية الاجتماعية للمواطنين، من خلال زيادة الرواتب، وقد أعلنت وزارة المالية عن تطبيق قرار زيادة المرتبات من بداية شهر مارس الجاري، لذلك سوف نوضح لكم موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة المقررة، مع توضيح جدول الزيادة وفق كل درجة وظيفية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس الجاري، وتأتي على النحو التالي:

يبدأ صرف مرتبات شهر مارس لليوم الأول يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024.

كما يكون يوم الأحد الموافق 24 مارس 2024 هو ثاني أيام صرف مرتبات شهر مارس الجاري.

كما يتم صرف المرتبات لليوم الثالث يوم الاثنين الموافق 25 مارس.

أما اليوم الرابع لصرف مرتبات شهر مارس، من المقرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024.

بينما اليوم الخامس لصرف مرتبات شهر مارس سيكون يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024.

جدول زيادة المرتبات شهر مارس 2024

من المقرر أن يتم تطبيق زيادة مرتبات الموظفين بالدولة من بداية شهر مارس الجاري، وقد تأتي الزيادة المقررة وفق ما يلي: