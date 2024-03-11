بعد تسريب اسم الضيف بالحلقة الأولى “موعد عرض برنامج رامز جاب من الأخر على MBC مصر”

يبحث الكثير من محبي ومتابعي برنامج رامز جلال عن موعد عرض برنامج رامز جاب من الأخر على MBC مصر حيث يقدم رامز جلال كل عام برنامج مقالب شهير يتابعه الكثير من الجماهير في الدول العربية وقدم رامز الكثير من المواسم عل مدار السنوات الماضية ، وجاء برنامج رامز جلال هذا العام بعنوان “رامز جاب من الآخر” وقد تم عرض البرومو الرسمي للبرنامج ومواعيد عرضه عبر شاشة قنوات ام بي سي في مواعيد مختلفة نوضحها في السطور التالية.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الأخر على MBC مصر

ينتظر الكثير من الجماهير في العالم العربي عرض الحلقة الأولى من برنامج رامز جلال اليوم الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك حيث من المتوقع أن تقوم فكرة برنامج رامز جاب من الاخر هذا العام على مقلب بين اثنين من النجوم بينهم خلاف وتشاهدون اليوم جميع التفاصيل وكواليس البرنامج بطريقة رامز جلال المميزة التي تجذب الجماهير طوال السنوات الماضية ويعرض برنامج رامز جلال بعد الإفطار مباشرة وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لبرنامج رامز جاب من الاخر رمضان 2024

يمكنكم مشاهدة برنامج رامز جاب من الآخر الحلقة الأولى الليلة في تمام الساعة السادسة مساء عبر شاشة قناة MBC مصر وأيضًا عبر شاشة قناة MBC 1 وقناة MBC العراق ، كما يستضيف رامز جلال الكثير من نجوم ومشاهير الفن والرياضة في الوطن العربي والشرق الأوسط ويمكنكم مشاهدة برومو البرنامج الرسمي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة قبل عرض الحلقة الأولى الليلة.