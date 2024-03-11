موعد عرض مسلسل المداح 4 والقنوات الناقلة للفنان حمادة هلال..توقيت الحلقة الأولى اليوم الشيخ صابر المداح

يعد موعد مسلسل المداح 4 من أبرز المسلسلات التي انشغل بها الكثير من المواطنين وخاصة أن مسلسل المداح نجح في استقطاب عدد كبير من الجماهير منذ عرض الحزء الأول منه وذلك لأنه يتضمن العديد من الأحداث المثيرة والغامضة، ولهذا سوف نوضح كافة التفاصيل عن موعده إلى جانب ذكر أهم القنوات الناقلة له، تابعونا لمعرفة المزيد.

موعد مسلسل المداح 4

ومن المقرر أن يكون موعد مسلسل المداح 4 خلال شهر رمضان المبارك حيث ستبث الحلقات الجديدة يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر على قناة MBC مصر، كما يتم بث المسلسل الجزء الرابع على قناة MBC مصر في الساعة الثامنة، وسيتم إعادتها في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة MBC مصر 2، كما يتم إعادة عرض المسلسل في تمام الساعة الرابعة عصرًا على قناة MBC مصر 2 أيضًا.

والجدير بالذكر أن المسلسل يحظى بشعبية كبيرة ومتابعة دائمة نظرًا لنجاحاته السابقة ولأداء النجم حمادة هلال، مما يجعله محط أنظار الجماهير خلال شهر رمضان المبارك.

القنوات الناقلة مسلسل المداح 4

وبعد أن أوضحنا موعد مسلسل المداح 4 ، نتطرق إلى ذكر أبرز القنوات الناقلة، وهي:

1- قناة MBC مصر الأولى

يتم عرض مسلسل “المداح” الجزء الجديد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على هذه القناة من خلال تنزيل

التردد التالي:

التردد:11470.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

2- قناة MBC مصر 2:

سيتم عرض المسلسل في تمام الساعة الحادية عشر مساءً ويتم إعادته عرضه في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويمكنك تنزيل القناة من خلال البيانات التالية:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الجدير بالذكر أن المسلسل يعرض على قناة MBC مصر الأولى وMBC مصر 2 في الأوقات المحددة، مما يتيح للمشاهدين متابعة أحداثه والاستمتاع به خلال شهر رمضان المبارك.