طريقة عمل كفتة الدجاج اللذيذة بمكونات اقتصادية أحلى وجبة تقدميها على الفطار

تعتبر كفتة الدجاج من أسهل أنواع الأطعمة التي يعشقها الكثير من الناس، يقبلون على تناولها خاصة في شهر رمضان، وتحتوي على مكونات بسيطة تساعدنا على تحضير وجبة إفطار شهية ولذيذة، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية عالية تسبب زيادة الوزن، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري البديل، على طريقة عمل كفتة الدجاج اللذيذة بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل.

مكونات عمل كفتة الدجاج اللذيذة

تتكون هذه الوجبة من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بصلة كبيرة مفرومة.

طبق صغير من الفلفل الأخضر المفروم.

بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح.

فلفل رومي مقطع شرائح.

ثلاث حبات من الطماطم المقطعة شرائح.

ملح، وفلفل أسود، وبهارات حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكم على طريقة عمل كفتة الدجاج بأبسط الخطوات في المنزل وهي كما يأتي: –

نحضر وعاء ونضع به الدجاج المفروم، والبصل المفروم، والفلفل الرومي المفروم، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نقوم بإضافة الدقيق، والنشا، والبيكنج بودر، والملح، والفلفل الأسود، والبهارات، ثم نقلبهم جيدًا. نعجن الخليط بواسطة اليد حتى يتماسك جيدًا ويصبح مثل العجينة. نقوم بتشكيل خليط الكفتة على شكل أصابع طويلة الحجم.

طريقة تسوية كفتة الدجاج اللذيذة

نحضر صينية كبيرة مبطنة بورق الفويل، ثم نقوم بتوزيع شرائح البصل والفلفل الأخضر، والطماطم داخل الصينية، ثم نقوم برص أصابع الكفتة عليها، ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن، ونقوم بعد ذلك بوضع الصينية داخل الفرن ونهدي النار قليلاً حتى تستوي الكفتة تمامًا، ثم نخرج الصينية من الفرن ونضعها على طاولة الطعام مباشرةً وهي ساخنة ونقدمها بجانب الأرز والسلطة الخضراء وبألف صحة وهنا.