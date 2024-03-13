“المعاش هينزل امتى” موعد صرف المعاشات بعد تطبيق الزيادة الجديدة في شهر مارس 2024 بعد توجيهات الرئيس

تتصدر كلمات البحث عن موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة لشهر مارس عام 2024، بسبب تطلع العاملين بالقطاع العام لموعد استلام الزيادة في رواتبهم لذلك الشهر، هذه الزيادة مميزة لأنها تصادف الأسبوع الثاني من شهر رمضان المعظم، والموظفون في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأخرى التابعة للدولة سيستلمون مرتباتهم مع الزيادة التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من مجموعة تدابير الحماية الاجتماعية، لذا فيما يلي سنبين لكم كافة تفاصيل الأمور المتعلقة بهذا الأمر.

موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

أفادت وزارة المالية بأن المواعيد المحددة لإصدار رواتب شهر مارس لعام 2024 ستكون على مدى خمسة أيام تبدأ من يوم الخميس الواقع في 21 مارس وتنتهي بيوم الأربعاء الذي يصادف 27 مارس للعام 2024، وتشمل الأيام التالية على التوالي 21، 24، 25، 26، 27، من مارس وفيما يلي سنبين مقدار الزيادة.

الموظفون في الدرجة السادسة تبلغ ستة آلاف جنيه مصري.

المستوى الوظيفي الخامس تساوي 6500 جنيه مصري.

رواتب الدرجة الرابعة في شهر مارس لعام 2024 مبلغ 7000 جنيه مصري.

المستوى الثالث تُقدر بـ 7500 جنيه مصري.

العاملين على الدرجة الوظيفية الثانية بمقدار ثمانية آلاف جنيه مصري.

المستوى الأول أو ما يقابله تبلغ 8200 جنيه مصري.

وظيفة بمستوى المدير العام أو المناصب المماثلة تبلغ 9200 جنيه مصري.

رواتب المستوى المتقدم أو المستويات المماثلة تبلغ 10200 جنيه مصري.

رواتب الفئة العليا من الموظفين أو ما يوازيها 12,200 جنيه مصري.

زيادة المرتبات بعد توجيهات السيسي

أقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق مجموعة جديدة من الإجراءات الخاصة بالرعاية الاجتماعية، تشتمل على رفع قيمة الرواتب والأجور حتى تبلغ الحد الأعلى وهو 6000 جنيه مصري كل شهر للعاملين لدى الحكومة، وذلك وفقاً للمنصب الوظيفي الذي يشغله كل موظف، وأُعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين، حيث أصبح 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه لمن هم على الدرجة السادسة.