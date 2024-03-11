نضارة بشرتك من أول استعمال! طريقة سهلة لتبييض الوجه والأماكن الداكنة في 10 دقائق بدون تكلفة.. مكونات طبيعية للتخلص من الندبات!

تبحث العديد من السيدات والفتيات عن أفضل الوصفات التي تُساهم في تفتيح البشرة وتعمل على حمايتها من أشعة الشمس لأطول فترة، فضلاً عن أن الوصفات الطبيعية تعتمد على الاستمرارية بشكل كبير في وضع خلط المكونات المستخدمة في مثل هذه الوصفات، وفي السطور التالية نوضح لكم بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لعلاج البشرة.

وصفة الزبادي لتفتيح بشرة الفتاة

يعد الزبادي من أهم المنتجات الطبيعية التي تُستخدم في تفتيح البشرة، نظرًا لاحتواءه على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة، حيث إن حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي يعمل على تفتيح وتبييض جميع الأماكن الداكنة وتحسين البشرة، ولذا فإنه يُنصح بتحضير كميات متساوية من دقيق الحمص والزبادي ووضعها على الوجه لمدة تصل إلى 30 دقيقة، مع الاستمرار في التدليك ثم غسلها بالماء الفاتر.

وصفة العسل الأسود في تفتيح البشرة

كما أن العسل له دور كبير في تفتيح البشرة، وجعل لونه موحد مع تلاشي جميع البقع والندبات التي تظهر على البشرة، وكذلك ندبات حب الشباب الموجودة عند بعض الأشخاص، وإلى ذلك فإن جل الصبار يُقام كذلك تفتيح البشرة وإصلاح جميع الأنسجة التالفة، بوضع جل الصبار على الوجه وتركه لمدة ربع ساعة، ومن ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر، للحصول على نتيجة إيجابية من أول استخدام، بما يشمل كذلك جميع أنواع البشرة.