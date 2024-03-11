“رامز جاب من الآخر” يتصدر التريند.. اعرف من هو ضيف الحلقة الأولى مع رامز جلال رمضان 2024

رامز جلال، النجم الكوميدي المعروف، فرح بتصدر برومو برنامجه المقالب “رامز جاب من الآخر” التريند في العديد من الدول العربية، وذلك بأسلوبه الفكاهي الخاص، قبل ساعات من عرض أولى الحلقات على شاشة “إم بي سي مصر”، وقد نشر رامز قائمة بأسماء الدول التي احتل برنامجه المرتبة الأولى في ترينداتها عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وأعرب عن شكره وامتنانه قائلاً: “اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

رامز جاب من الأخر

أكد رامز جلال بفخر: “الحمد لله برومو برنامج رامز جاب من الآخر تريند على اليوتيوب في جميع الدول العربية، والله المستعان”

موعد مشاهدة رامز جاب من الأخر رمضان 2024

يُعرض برنامج “رامز جاب من الآخر” يومياً مباشرة بعد صافرة الإفطار على قناة “MBC مصر” في تمام الساعة 6:05 مساءً.

ظهر رامز في برومو برنامجه وهو يتلفظ بعبارات تقول: “لما تشتغل شغلانة زي شغلتي لازم الشر يسيطر على تفكيرك، والخوف والرعب يبقى هدفك، أهم حاجة تبقى زي الديب تدي الزبون الأمان وبعدين تغفله”.

اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر 🤲 الحمد لله برومو برنامج #رامز_جاب_من_الاخر تريند على اليوتيوب فى جميع الدول العربية 🔥💪 والله المستعان pic.twitter.com/yp5VrsDDpn — Ramez Galal (@ramezgalal) March 10, 2024

إعلان برنامج رامز جلال 2024

كشف البرومو عن الضحايا في برنامج رامز جلال هذا الموسم من نجوم الفن والرياضة والمشاهير في الوطن العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

فكرة البرنامج تتمحور حول تنفيذ مقالب في اثنين من المشاهير، وبعضهما يتحدث عن وجود خلافات بينهم، مثل استضافته لمغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمد السقا.

من هو ضيف الحلقة الأولى رامز جاب من الأخر

وإلى الآن لم يتم الاعلان عن الضيف ولكن سوف نتابع معكم صفحته رامز جلال عبر منصات التواصل الاجتماعي وسوف نقوم بتحديث المقال بالضيف أول يوم رمضان.