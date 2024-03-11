ردد الأدعية المستجابة باليوم الأول “دعاء الصائم عند الإفطار” .. اللهم لك صُمت وعلى رزقك افطرت

مع بداية شهر رمضان المبارك في الكثير من الدول العربية والإسلامية اليوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء الصائم عند الإفطار حيث كرت الكثير من كتب الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقال عند الإفطار حيث أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء عباده الصائمين يقبل منهم أعمالهم الصالحة ويعفو عنهم ويغفر لهم ذنوبهم وخلال السطور التالية نذكر الكثير من الأدعية التي تقال عند الافطار.

دعاء الصائم عند الإفطار

للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة ويعتبر وقت الإفطار وقبيل أذان المغرب هو أفضل وقت لإجابة الدعاء وذلك كما جاء في كتب السنة النبوية الشريفة وفي الأحاديث النبوية ، للصائم فرحة عند فطره وعند لقاء ربه وهو صائم وإليكم مجموعة من الأدعية الصحيحة التي جاءت عن النبي عليه افضل الصلاة والسلام في شهر رمضان المبارك.

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله.

اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا.

اللهم تقبل منا شهر رمضان.

اللهم اجعل شهر رمضان بداية خير لكل أحلامنا.

اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار.

أوقات إجابة الدعاء في شهر رمضان

بعد معرفة دعاء الصائم عند الإفطار يبحث الكثير من المسلمين عن أفضل أوقات الدعاء وإجابة الدعاء وهي في الأوقات التالية التي يستحب فيها الدعاء خلال شهر رمضان المبارك مع الالتزام بسنن الدعاء.