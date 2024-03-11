موعد عرض مسلسل الحشاشين 2024 الحلقة الأولى dmc بجودة عالية + موعد الإعادة

منذ أن تم الإعلان عن أبطال مسلسل الحشاشين الذي سوف يتم عرضه في شهر رمضان المبارك لعام 2024 ويتساءل عدد كبير جدا من متابعي المسلسلات الدرامية عن موعد عرض مسلسل الحشاشين 2024 الحلقة الأولى حيث أن المسلسل يأتي بطولة الفنان كريم عبد العزيز ويمكنكم الإطلاع على موعد عرض الحلقة الأولى منه من خلال متابعة هذا المقال.

موعد عرض مسلسل الحشاشين 2024 الحلقة الأولى dmc

تم الإعلان أنه سوف يتم عرض الحلقة الاولى من مسلسل الحشاشين على قناة دي ام سي في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية وسوف يتم عرض المسلسل أيضا على منصة Watch It في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر وتم عرض المسلسل أيضا على قناة دي ام سي دراما في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت مصر ويعرض مسلسل الحشاشين في تمام الساعة 7:00 مساء على منصة Yango Play في جميع الدول العربية مع العلم انه يتم عرض المسلسل على منصة Watch it بدون فواصل إعلانية مزعجة ويتم عرض المسلسل على المنصة قبل عرضها بساعتين على قناة دي ام سي.

موعد عرض الحلقه الاولى من مسلسل الحشاشين على قناة

يمكنكم مشاهدة مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز على قناة دي ام سي يوم الإثنين الموافق 11 مارس عام 2024 في تمام الساعة 9:15 مساء ويمكنكم مشاهدة اعادة المسلسل في تمام الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء dmc.