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طريقة الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي وشروط الاستفادة منها
يطرح كثير من المستفيدين تساؤلات حول الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالرقم القومي، وهذا يمثل أحد الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق موقعها الرسمي على الإنترنت، وأعلنت وزارة التضامن عن تاريخ إصدار معاشات برنامج تكافل وكرامة لشهر يناير من العام 2024، والتي ستشمل أكثر من 5.2 مليون عائلة في مصر، وأوضحت أن عملية الدفع ستتم في الخامس عشر من يناير القادم، مؤكدة أن هذا التاريخ محدد مسبقًا من قِبل الوزارة.
الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالرقم القومي
- يتاح الاستفسار عن معاش الدعم والعزة باستخدام الرقم الوطني من خلال موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.
- اختار الرمز المخصص لـ”التحقق من نتيجتك” .
- قم بإدخال الرمز الوطني المؤلف من أربعة عشر رقماً الخاص بحامل البطاقة في المكان المعدّ لذلك.
- اضغط على «استعلام».
- يتبين لك حال معاش تكافل وكرامة من خلال الاستعلام، ويمكن أن تكون النتيجة إما أن المعاش فعال ومستمر، أو متوقف مؤقتًا، أو معطل.
شروط التقديم في تكافل وكرامة
أعلنت وزارة التضامن من خلال موقعها عن الضوابط المطلوبة للتقدم بطلب معاش تكافل وكرامة، حيث جاءت هذه الشروط على النحو التالي:
- لابد ألا يكون صاحب الطلب ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية تكافل وكرامة موظفًا في الهيئات الحكومية أو الشركات العامة أو الخاصة براتب تأميني يتجاوز الأربعمائة جنيه.
- يشترط أن تضم العائلة المطالبة بمعاش “تكافل” أطفالًت منذ ولادتهم وحتى بلوغهم الـ18 عامًا.
- إرسال الأوراق المطلوبة شاملةً نسخ من الهويات الوطنية المعتبرة ونسخ من شهادات الولادة والمستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى فواتير استهلاك الكهرباء وشهادة من لجنة طبية رسمية تؤكد نسبة الإعاقة التي لا تقل عن 50%، فضلاً عن غيرها من المستندات التي يتم طلبها.
- يجب أن تشمل الأشخاص المسنين من عمر 65 عامًا فما فوق، أو الأفراد الذين يعانون من إعاقات أو أمراض تعيق قدرتهم على العمل.