طريقة الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي وشروط الاستفادة منها

يطرح كثير من المستفيدين تساؤلات حول الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالرقم القومي، وهذا يمثل أحد الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق موقعها الرسمي على الإنترنت، وأعلنت وزارة التضامن عن تاريخ إصدار معاشات برنامج تكافل وكرامة لشهر يناير من العام 2024، والتي ستشمل أكثر من 5.2 مليون عائلة في مصر، وأوضحت أن عملية الدفع ستتم في الخامس عشر من يناير القادم، مؤكدة أن هذا التاريخ محدد مسبقًا من قِبل الوزارة.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالرقم القومي

يتاح الاستفسار عن معاش الدعم والعزة باستخدام الرقم الوطني من خلال موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.

اختار الرمز المخصص لـ”التحقق من نتيجتك” .

قم بإدخال الرمز الوطني المؤلف من أربعة عشر رقماً الخاص بحامل البطاقة في المكان المعدّ لذلك.

اضغط على «استعلام».

يتبين لك حال معاش تكافل وكرامة من خلال الاستعلام، ويمكن أن تكون النتيجة إما أن المعاش فعال ومستمر، أو متوقف مؤقتًا، أو معطل.

شروط التقديم في تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن من خلال موقعها عن الضوابط المطلوبة للتقدم بطلب معاش تكافل وكرامة، حيث جاءت هذه الشروط على النحو التالي: