تردد القنوات
مسلسلات رمضان ورامز جلال على “تردد قناة MBC مصر 2024” الجديد.. نزلها عشان تتفرج براحتك
مع بداية عرض المسلسلات الرمضانية يتساءل قطاع كبير جداً من متابعي قناة ام بي سي مصر عن التردد الحالي لها لأنها تقوم بنقل العديد من المسلسلات الرمضانية بالإضافة إلى برنامج رامز جلال الذي تقوم القناة بعرضه في كل عام حيث أن قناة ام بي سي مصر هي القناة الوحيدة التي تحظى على حقوق نشر برنامج رامز جلال ويمكنكم من خلال هذا المقال الإطلاع على التردد الذي يمكنكم من خلاله إستقبال تردد قناة ام بي سي مصر على القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة MBC مصر
يمكنكم مشاهدة المسلسلات الرمضانية ومشاهدة برنامج رامز جلال الجديد عبر شاشة قناة ام بي سي مصر الموضح ترددها على القمر الصناعي نايل سات في النقاط التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- اسم القناة على الرسيفر: قناة MBC مصر
- تردد القناة:11470.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: افقي.
- جودة القناة: HD.
كيفية تنزيل تردد قناة ام بي سي مصر
يمكنكم الإطلاع على الخطوات التي تمكنكم من تنزيل قناة ام بي سي مصر على القمر الصناعي نايل سات من خلال النقاط التالية:
- بإستخدام ريموت التحكم انقر على زر الإعدادات.
- الخطوة التالية توجه إلى ايقونة التركيب وانقر عليها.
- أكتب كلمة السر في الخانة المخصصة لها والتي من المفترض أن تكون 00 00.
- حدد القمر الصناعي نايل سات واكتب التردد في الخانة المخصصة له.
- اكتب بيانات القناة ثم أنقر على أيقونة البحث اليدوي الظاهرة أمامك.
- اكتب على كون حفظ بعد أن ينتهي البحث وسوف يتم تثبيت القناة على جهازك باسم MBC MASR