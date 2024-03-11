مسلسلات رمضان ورامز جلال على “تردد قناة MBC مصر 2024” الجديد.. نزلها عشان تتفرج براحتك

مع بداية عرض المسلسلات الرمضانية يتساءل قطاع كبير جداً من متابعي قناة ام بي سي مصر عن التردد الحالي لها لأنها تقوم بنقل العديد من المسلسلات الرمضانية بالإضافة إلى برنامج رامز جلال الذي تقوم القناة بعرضه في كل عام حيث أن قناة ام بي سي مصر هي القناة الوحيدة التي تحظى على حقوق نشر برنامج رامز جلال ويمكنكم من خلال هذا المقال الإطلاع على التردد الذي يمكنكم من خلاله إستقبال تردد قناة ام بي سي مصر على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة MBC مصر

يمكنكم مشاهدة المسلسلات الرمضانية ومشاهدة برنامج رامز جلال الجديد عبر شاشة قناة ام بي سي مصر الموضح ترددها على القمر الصناعي نايل سات في النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة على الرسيفر: قناة MBC مصر

تردد القناة:11470.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

جودة القناة: HD.

كيفية تنزيل تردد قناة ام بي سي مصر

يمكنكم الإطلاع على الخطوات التي تمكنكم من تنزيل قناة ام بي سي مصر على القمر الصناعي نايل سات من خلال النقاط التالية: