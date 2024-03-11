سعرها نزل والكل هيجيبها في رمضان .. أسعار اللحوم اليوم الإثنين 11 مارس في جميع الاسواق.. روحي جيبيها بسرعة

تعتبر أسعار اللحوم اليوم الإثنين 11 مارس من المواضيع ذات الأهمية البالغة التي تجذب انتباه الناس في جميع أنحاء العالم، حيث تُعتبر اللحوم أحد المصادر الرئيسية للبروتين والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الإنسان، مع زيادة الطلب على اللحوم بسبب تزايد عدد السكان وتغير نمط الحياة والتغذية، يزداد اهتمام الناس بمعرفة أسعار اللحوم وتأثيراتها على ميزانياتهم، تتأثر أسعار اللحوم بعدة عوامل، بما في ذلك العرض والطلب، والتكاليف الإنتاجية، والتقنيات، والتغيرات البيئية، والسياسات الحكومية، والعوامل الاقتصادية الأخرى، مع زيادة الطلب على اللحوم، ترتفع أسعارها في العديد من الأسواق العالمية.

أسعار اللحوم اليوم الإثنين 11 مارس

شهدت متاجر الجزارة في مصر بعض الاستقرار في أسعار اللحوم يوم الإثنين 11 مارس 2024.

حيث تراوحت أسعار اللحم المحلي بين 430 و480 جنيه للكيلو.

بينما بلغ سعر اللحم البرازيلي في المنافذ الحكومية نحو 180 جنيه.

تتفاوت أسعار اللحوم المختلفة اليوم، حيث يتراوح سعر اللحم البتلو بين 380 و450 جنيه.

وسعر اللحم الكندوز بين 300 و370 جنيه للكيلو، أما بالنسبة لسعر اللحم الضأن.

فقد بلغت الأسعار ما بين 400 و480 جنيه للكيلو.

وتتراوح أسعار اللحم البلدي بين 430 و480 جنيها، في الختام.

سجل سعر اللحم الجملي اليوم بين 300 و350 جنيه للكيلو.

اسعار اللحوم في المنافذ الحكومة