المداح الجزء 4.. ملخص الحلقة الأولى بالتفصيل وموعد عرض الحلقة الثانية والقنوات العارضة

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل المداح تفاعل كبير جدا بين المشاهدين استكمالا للأحداث المشوقة مع النجم حمادة هلال، حيث يحمل الجزء الرابع اسم اسطورة العودة ومع بداية الحلقات شهدت سقوط طائرة حمادة هلال في البحر ولكن دعونا نستعرض معكم كافة الأحداث والتفاصيل المهمة مع توضيح إليكم مواعيد العرض وكذلك القنوات الناقلة

أحداث الحلقة الأولى مسلسل المداح

أحداث الحلقة الأولى من “المداح 4” كانت مليئة بالتشويق والإثارة وسوف نوضحها إليكم الآن

تعرضت طائرة الشيخ صابر (ممثله حمادة هلال) لحادث سقوط في البحر بسبب مواقف مرعبة داخل الطائرة، منها ظهور “دياب” بشكله المخيف.

سعيد (محمد نجاتي) يلجأ إلى الشيخ صابر بسبب معاناة منطقته من أصوات غريبة.

نجاتي يطلب استضافة حمادة هلال والدكتور سميح (فتحي عبد الوهاب) لحل المشكلة.

حمادة يواجه أحداثًا غريبة بعد وصوله، بما في ذلك ظهور طفلة صغيرة واستمرار تهديده بظهور “دياب”.

يُكتشف في النهاية أن كل ما حدث كان وهمًا بعد لقاء مع شخص في المنطقة.

الجزء الرابع يدور في إطار تشويقي، مع مواجهة شيخ صابر لتحديات جديدة وصراعات تمثل الخير والشر.

العمل بطولة حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب، وتأليف أمين جمال وليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج

مواعيد عرض مسلسل المداح

ويُعرض المسلسل يوميًا على قناة MBC مصر في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تردد قنوات ام بي سي مصر

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