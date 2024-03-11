“رمضان يعني السفرة الحلوة” ضبط تردد قناة CBC سفرة الجديد لمتابعة البرامج الرمضانية

تزايد الإهتمام بمعرفة تردد قناة سي بي سي سفرة بين الجمهور بشكل ملحوظ، نظرا لشعبيتها الواسعة ورغبة عدد كبير في متابعتها نظرا لتفردها في تقديم محتوى متعلق بإعداد الأطعمة اللذيذة وتتبع أحدث برامج الطهي والحلويات، وهي جزء من شبكة قنوات سي بي سي التي بدأت بالبث في عام 2010، وقد أثبتت مكانتها كواحدة من القنوات البارزة في العالم العربي، حيث تقدم محتوى تعليمي وترفيهي يخص مجال الطهي والمطبخ، لذلك سنتطرق إلى أبرز الجوانب المتعلقة بقناة سي بي سي.

نبذة عن قناة CBC سفرة

إذا كان لديك الرغبة في احتراف مهارات الطهي، يتعين عليك متابعة هذه القناة وتحميلها لتتعرف على أفضل وأشهى الوصفات الطهي الشهيرة، حيث توفر القناة محتوى متنوع على مدار الساعة، وتشمل عروضها برامج خاصة بتحضير الحلويات ومسابقات تنافسية بين الطهاة المشهورين، إضافة إلى تقديم أصناف من الأكلات الشعبية الأصيلة في الدول العربية، وتلتزم القناة ببث محتوياتها طوال اليوم دون انقطاع أو تشويش، وبصورة مجانية، وتحرص على تقديم محتوى ذو جودة عالية من خلال التفاعل المستمر مع المتابعين.

تردد قناة سي بي سي CBC

على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11390

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الاستقطاب: أفقي

الجودة: SD

على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12437

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي

الجودة: H.

تعديل إعدادات استقبال قناة CBC

جهاز التلفاز دون عناء من خلال تنفيذ الإرشادات الآتية: