“هتموت من الضحك” .. إعادة برنامج رامز جاب من الآخر الحلقة الأولى على MBC مصر

يتساءل قطاع كبير جدا من الناس في الوطن العربي عن برنامج رامز جلال الذي يعرف باسم رامز جاب من الآخر الذي سوف يتم عرضه في شهر رمضان لعام 2024 حيث ان برنامج رامز جلال يعتبر من أشهر البرامج الرمضانية التي ينتظرها عدد كبير من متابعين البرنامج بسبب المقالب الذي يقدمها عن طريق استضافته للفنانين والمذيعين ولاعبين كرة القدم ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على المزيد عن إعادة برنامج رامز جيم الآخر الحلقة الأولى تابعوا معي.

إعادة برنامج رامز جاب من الآخر الحلقة الأولى

يتم عرض برنامج رامز جلال على قناة ام بي سي مصر في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت مصر والساعة 7:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وتم إعادة البرنامج الساعة 3:00 مساءا بتوقيت مصر والساعة 4:00 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ضحايا برنامج رامز جلال

تم الإعلان عن بعض الضحية التي سوف يتم استضافتهم في برنامج رامز جاب من الآخر لعام 2024 يمكنكم الإطلاع عليها من خلال النقاط التالية: