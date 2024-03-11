يا 100 مليون مبروك..قرارات جديدة من التأمينات والمعاشات بزيادة المعاشات.. معاشك هيوصل 10900 جنيه

تعتبر زيادة المعاشات واحدة من أكثر الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري في الأونة الأخيرة وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% حيث من المقرر أن يتم بدء صرف الزيادات وذلك في الأول من شهر مارس واليوم سيكون موضوع حديثنا عن زيادة المعاشات وقيمة هذه الزيادة في السطور القادمة فتابعونا.

زيادة المعاشات بنسبة 15 %

قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات وزيادة الحد الادنى لها بنسبة 15% ليزداد الحد الأدنى من معاشات من 1400 جنيه إلى 1700 جنيه.

على أن يكون الحد الادنى لبعض فئات المعاشات الأخرى لها هو 2900 جنيه ويصل الحد الأقصى لها بعد الزيادة إلى 10900 جنيه.

موعد زيادة المعاشات 2024

من المقرر أن تبدأ مواعيد صرف زيادة المعاشات 15% وذلك من بداية صرف معاشات شهر مارس.

حيث يتم فيها رفع الحد الأدنى للمعاشات بالنسب الجديدة المقررة من هيئة التأمينات والمعاشات.

الإستعلام عن زيادة المعاشات 2024

كما يمكن الإستعلام عن الزيادة في المعاشات وذلك من خلال الموقع الرسمي لهيئة التأمينات والمعاشات وذلك باتباع الخطوات التالية:

التوجه الي موقع الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، اضغط هنا .

ادخل إسم المستخدم لصاحب المعاش.

إدخال كلمة المرور.

قم بتسجيل الدخول للإستعلام عن قيمة المعاش.

موعد صرف المعاشات أبريل 2024