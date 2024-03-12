الحشاشين الجماعة التي أرعبت العالم كُلة مع كريم عبد العزيز عبر شاشة قناة DMC
مسلسل “الحشاشين” يبدأ عروضه بالحلقة الأولى، ويتألق في بطولته النجم كريم عبد العزيز، حيث يُعرض في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة حصريًا على قناة dmc، ويكون متاحًا أيضًا للمشاهدة عبر منصة watch it، كما يُعاد عرض الحلقة مرتين آخرتين، الأولى في تمام الساعة 1:45 صباحًا، والثانية في الساعة 4:15 مساءً.
مسلسل الحشاشين
ويشارك في مسلسل “الحشاشين” العمل الفني الضخم مجموعة كبرى من الفنانين وجاءو كالتالي :-
- كريم عبد العزيز
- فتحى عبد الوهاب
- نيقولا معوض
- ميرنا نور الدين
- أحمد عيد
- إسلام جمال
- محمد رضوان
- سامى الشيخ
- عمر الشناوى
- نور إيهاب
- سوزان نجم الدين
- ياسر علي ماهر
- بسنت أبو باشا
- بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف
- المسلسل من تأليف: عبد الرحيم كمال
- إخراج: بيتر ميمى
- إنتاج: شركة سينرجى.
قصة مسلسل الحشاشين
في قلب أحداث مسلسل “الحشاشين” تنكشف صفحات تاريخية مليئة بالغموض والإثارة، حيث تتسارع الأحداث في القرن الحادي عشر في شمال بلاد فارس، حيث يقوم حسن الصباح بتأسيس فرقة تعرف باسم “الفدائيين”، وهم مجموعة من المخلصين للعقيدة الإسماعيلية، كما يتميزون بشجاعتهم واستعدادهم للتضحية بحياتهم من أجل تحقيق أهدافهم النبيلة، كما يعمل هؤلاء الفدائيين بجد لزرع الرعب في قلوب حكام وأمراء المنطقة الذين يعارضونهم، وينجحون في تنفيذ عمليات اغتيال متعددة لشخصيات بارزة.
موعد عرض مسلسل المداح 4 الحلقة الثانية “أسطورة العودة” والقنوات الناقلة
تردد قناة DMC دراما لمشاهدة مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز
|المعلومات
|القيمة
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12092
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|⅚
|الاستقطاب
|رأسي
|المعلومات
|القيمة
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|11449
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|¾
|الاستقطاب
|أفقي
مسلسل الحشاشين كريم عبد العزيز
- الحلقة الأولى من المسلسل المعروض على قناة dmc طوال شهر رمضان 2024، تبدأ بشرح للتاريخ الإسلامي من بعثة الرسول الكريم محمد، مروراً بفترة الخلفاء الراشدين، وتقسيم المسلمين بين سُنة وشيعة، وصولاً لظهور المذاهب والجماعات والفرق.
- يُصف في الحلقة الأولى حسن الصباح (كريم عبدالعزيز) بالرجل الأخطر والأغرب، وتبدأ الأحداث في قلعة آلموت في القرن الحادي عشر، ويؤكد على ولاء كل من في القلعة لسيدها حسن الصباح في مواجهة الصليبيين.
- بأمر من حسن الصباح، يقوم أحد العساكر بالانتحار فداءً لصاحب مفتاح الجنة، طمعاً في رضاه والدخول للجنة.
- تتناول الحلقة الحديث عن طفولة حسن الصباح وعلاقته بعمر الخيام، وكيف كان الأول يعلم أسرار كل أقرانه ومن هم في سنه، مما يشير إلى غرابته.