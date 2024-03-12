الحشاشين الجماعة التي أرعبت العالم كُلة مع كريم عبد العزيز عبر شاشة قناة DMC

مسلسل “الحشاشين” يبدأ عروضه بالحلقة الأولى، ويتألق في بطولته النجم كريم عبد العزيز، حيث يُعرض في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة حصريًا على قناة dmc، ويكون متاحًا أيضًا للمشاهدة عبر منصة watch it، كما يُعاد عرض الحلقة مرتين آخرتين، الأولى في تمام الساعة 1:45 صباحًا، والثانية في الساعة 4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل “الحشاشين” العمل الفني الضخم مجموعة كبرى من الفنانين وجاءو كالتالي :-

كريم عبد العزيز

فتحى عبد الوهاب

نيقولا معوض

ميرنا نور الدين

أحمد عيد

إسلام جمال

محمد رضوان

سامى الشيخ

عمر الشناوى

نور إيهاب

سوزان نجم الدين

ياسر علي ماهر

بسنت أبو باشا

بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف

المسلسل من تأليف: عبد الرحيم كمال

إخراج: بيتر ميمى

إنتاج: شركة سينرجى.

قصة مسلسل الحشاشين

في قلب أحداث مسلسل “الحشاشين” تنكشف صفحات تاريخية مليئة بالغموض والإثارة، حيث تتسارع الأحداث في القرن الحادي عشر في شمال بلاد فارس، حيث يقوم حسن الصباح بتأسيس فرقة تعرف باسم “الفدائيين”، وهم مجموعة من المخلصين للعقيدة الإسماعيلية، كما يتميزون بشجاعتهم واستعدادهم للتضحية بحياتهم من أجل تحقيق أهدافهم النبيلة، كما يعمل هؤلاء الفدائيين بجد لزرع الرعب في قلوب حكام وأمراء المنطقة الذين يعارضونهم، وينجحون في تنفيذ عمليات اغتيال متعددة لشخصيات بارزة.

تردد قناة DMC دراما لمشاهدة مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز

تردد قناة dmc على النايل سات المعلومات القيمة القمر الصناعي نايل سات التردد 12092 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ ⅚ الاستقطاب رأسي

تردد قناة dmc على عرب سات المعلومات القيمة القمر الصناعي عرب سات التردد 11449 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ ¾ الاستقطاب أفقي

مسلسل الحشاشين كريم عبد العزيز