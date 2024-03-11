” الموظفين بيفرحوا “..قرارات جديدة من الحكومة بمد سن المعاش والتقاعد لسن 65 عام.. تعرف علي التفاصيل ومكافأة نهاية الخدمة

تعمل الدولة جاهدة على مساعدة المواطنين في تحمل الأعباء الإقتصادية وغلاء المعيشة، لذلك تصرف للعمالة الغير منتظمة منحة قدرها 500 جنيه شهريا وقد ترددت بعض الأنباء عن فتح باب التقدم مرة عن فتح الباب أمام العاملة الغير منتظمة لتقديم والحصول على 1000 جنيه لذا سنتعرف معا على شروط التسجيل وخطواته في السطور القادمة فتابعونا.

شروط تسجيل العمالة الغير منتظمة 2024

قد حدد وزارة القوي العاملة بعض الشروط التي يجب توافرها وذلك ليتمكن المواطنين من الحصول على منحة العاملة الغير منتظمة وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة للحصول على المنحة مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم في مصر إقامة كاملة.

ألا يكون لديه دخل شهري ثابت.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يتجاوز عمره 60 عاماً.

أن يكون السجل المدني للمتقدم خالي من أي عقوبات أو سابقات جنائية تم محاسبته عليها.

الأوراق المطلوبة لمنحة العمالة الغير منتظمة 2024

من أجل التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة فأن هناك عدد من الأوراق التي يجب تقديمها كالتالي:

نسخة مصورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون البطاقة سارية وغير منتهية.

تقديم صورة من بطاقة التأمين الإجتماعي.

في حالة وجود أبناء يتم التقدم بشهادة من قيد الطالب بالمدارس والجامعات.

مستندات لإثبات عدم توافر أي دخل شهري للمتقدم.

حقيقة صرف القوي العاملة منحة للعمالة الغير منتظمة 2024