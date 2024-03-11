مش هتقدر على أكل الطيور والحيوانات بعد كده.. ارتفاع جديد في سعر طن الذرة الصفراء اليوم الاثنين 11 مارس 2024 للمستهلك في جميع الاسواق

سعر طن الذرة الصفراء اليوم، في بداية جلسة التداولات في يوم الإثنين ، ينشغل العديد من المواطنين بالبحث عن أسعار طن الذرة الصفراء والبيضاء، حيث تعتبر الذرة من المحاصيل الحيوية المهمة التي يعتمد عليها مربو المواشي والحيوانات، وفي نفس السياق، فوجئت ربات البيوت بزيادة جديدة في سعر كيلو العلف، حيث ارتفع إلى 35 جنيهًا بعد أن كان يباع بـ 30 جنيهًا فقط، هذا الارتفاع أثار تساؤلات حول احتمالية زيادة سعر طن الذرة مجددًا أم لا، ومن خلال موقعنا، سنوفر لكم أحدث الأسعار في السوق، لذا تابعونا للمزيد من التحديثات.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم الإثنين 11 مارس

بالفعل، شهد سعر الذرة الصفراء ارتفاعًا في اأسواق المحلية في مصر اليوم، وتتغير الأسعار أيضًا من مكان إلى آخر، وفيما يلي أسعار طن الذرة الصفراء لليوم:

سعر طن الذرة الصفراء البرازيلي: حوالي 11500 جنيهًا.

سعر الذرة الصفراء الأرجنتيني: سجل حوالي 11500 جنيهًا.

سعر الذرة الصفراء الكورن فلاك الأرجنتيني: وصل إلى حوالي 13600 جنيهًا.

سعر طن الذرة الصفراء الأوكراني: بلغ حوالي 10200 جنيهًا.

سعر الذرة الصفراء التركي: وصل إلى حوالي 11600 جنيهًا.

سعر طن الذرة الصفراء المحلية: سجل حوالي 16700 جنيهًا.

اسعار الاعلاف الجديدة 2024

أشارت مصادرنا الخاصة إلى وجود زيادة جديدة في أسعار طن العلف اليوم في السوق المحلية، وفقًا للتقديرات الحالية: