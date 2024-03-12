“لعشاق المسلسلات التركية في رمضان” ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية لعرض مسلسل عثمان بجودة عالية

يقوم أعداد كبيرة من عشاق الدراما التركية بالبحث عن قناة الفجر الجزائرية لمتابعة مسلسل قيامة عثمان، وذلك لأن القناة تبث هذا المسلسل بدقة عالية، ومنذ بداية عرض حلقات هذا الإنتاج التركي حاز المسلسل على شعبية هائلة بين المشاهدين، تابع القراءة للحصول على التفاصيل بشأن التردد الجديد للقناة.

مواعيد بث الموسم الخامس من عثمان عبر قناة الفجر الجزائر 2024

حظي المسلسل التركي المؤسس عثمان بشعبية كبيرة في الدول العربية والشرق الأوسط، وبدأ الجمهور في البحث عن توقيت بثه، وتقدم قناة الفجر الجزائرية بث حلقات المسلسل كل مساء خميس في الساعة 9 مساء حسب توقيت مصر، وتعرض الحلقات المعادة ظهر كل يوم جمعة الساعة 1 بعد الظهر وفقا للتوقيت المصري، ويمكن متابعة قناة الفجر عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، والتي سوف نذكرها لكم خلال الفقرات الآتية.

تردد قناه الفجر نايل سات

تردد القناة 12034.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ٣/٤

جودة القناة: HD.

تردد قناه الفجر عرب سات

التردد: 11034.

القمر الصناعي: العرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: افقي.

جودة القناة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

وفيما يلي سنذكر لكم خطوات تفصيلية لضبط تردد قناة الفجر للاستمتاع بالمسلسلات التركية بجودة عالية، وهي: