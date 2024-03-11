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“عيالك مش هيستغنو عنها” تردد قناة كراميش الجديد 2024 للأطفال على النايل سات وعرب سات
يبحث العديد من الآباء والأمهات عن تردد قناة كراميش نظرا لشهرتها الكبيرة بينهم وبين أطفالهم، حيث تهتم القناة بإدخال السرور على قلوب مشاهديها، وتقديم محتوى مشوق يتناسب مع الصغار، وتولي إدارة قناة كراميش أهمية لتجديد ترددها باستمرار لضمان جودة الصوت والصورة للمتابعين، وللتعرف أكثر على هذا الأمر رافقنا في قراءة هذا المقال الذي سنذكر لكم به كافة التفاصيل حول تردد قناة كراميش للأطفال.
تردد قناة كراميش على النايل سات وعرب سات
اولا تردد قناه كراميش على النايل سات :
لضبط وتحميل ترددات القنوات على القمر الصناعي نايل سات، ينبغي اتخاذ سلسلة من الإجراءات، وإليكم تلك الإجراءات:
- القمر الصناعي:النايل سات
- التردد:11430
- معدل الاستقطاب:راسي.
- معدل الترميز:27500.
- معامل تصحيح الخطا:⅚.
- الجوده:hd.
ثانيا تردد قناه كراميش على العرب سات
يمكن تحميل قناة كراميش من خلال القمر الصناعي عرب سات والاستماع بالمادة المعروضة عليها كما يلي:
- القمر الصناعي: العرب سات
- التردد:11390
- معدل الاستقطاب:عمودي.
- معدل الترميز:27500
- معامل تصحيح الخطا:⅚.
- الجوده:hd.
إعداد التردد الجديد لقناة كراميش لعام 2024
من الممكن تعديل إعدادات جهاز التلفاز لديك لاستقبال بث قناة كراميش عبر اتخاذ الخطوات التالية:
- عليك أولا بفتح الشاشة.
- يجب بعد ذلك النقر على خيار القائمة من جهاز التحكم اللاسلكي.
- النقر بعد ذلك على كلمه الإعدادات.
- في هذه المرحلة من الممكن تحميل القناة وإضافتها بواسطة إدخال التردد والمعلومات المرتبطة بها.
- نأمل أن نكون قدمنا لكم المعلومات اللازمة حول ترددات قناة كراميش على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، بالإضافة إلى الشرح المفصل لطريقة ضبط هذه القناة وتحميلها على جهاز التلفاز الخاص بكم.