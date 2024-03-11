ضيف رامز جاب من الاخر ح1 .. ضحية رامز جلال جاب من الاخر الحلقة 1 الاولي في رمضان 2024 علي قناة MBC مصر

يتطلع الكثير من محبي برنامج المقالب الشهير رامز جلال معرفة من سيكون اولي ضحاياه في اول ايام شهر رمضان المبارك ، حيث ظهر العديد من نجوم الفن والمشاهير العرب وعدد كبير من لاعبي كرة القدم في البرومو الرسمي للبرنامج الذي تم بثه على القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ضيف رامز جاب من الاخر ح1

يعتبر برنامج رامز جلال واحداً من أشهر برامج المقالب في رمضان، والذي استمر لأكثر من 11 موسم متتالي، تم تصوير البرنامج في العديد من الدول العربية والأوروبية. في السطور التالية سنكشف عن ضحية الحلقة الأولى وسنعرض قائمة أسماء ضحايا رامز جلال من الأخر خلال شهر رمضان.

ضحية رامز جلال جاب من الاخر الحلقة 1 الاولي

تعرض اليوم الحلقة الأولى من برنامج رامز جلال على شاشة قناة إم بي سي مصر، حيث يتم استضافة العديد من المشاهير والفنانين العرب، مثل سمية الخشاب، نجلاء بدر، حسن شاكوش، محمد لطفي، باسم سمرة، أحمد السقا، حمدي الميرغني، كزبرة، ميرهان حسين، باميلا الكيك، وأحمد حسام ميدو من مشاهير الرياضة. يُتوقع أن تكون سمية الخشاب ضحية الحلقة الأولى، حيث يُشير العديد من المصادر إلى إصابتها بعد أن تعرضت لمقلب في برنامج رامز جلال من الأخر.

موعد برنامج رامز جاب من الاخر والقنوات الناقلة

يتم عرض برنامج “رامز جلال من الآخر” على قناة MBC مصر في الساعة السادسة مساءً وهو من اهم البرامج التي تعرض منذ 11 عام ، وإستطاعة قناة ام بي سي مصر الحصول علي حقوق البث ويمكن للجميع الحصول علي تردد القناة من خلال الرمز التالية .