لكل مرأة محتاجتها بزاف بزاف.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

أعلنت الحكومة الجزائرية عن إطلاق منحة للنساء المقيمات في المنزل لعام 2024 في الجزائر، وذلك في ظل تقديم العديد من أنواع الدعم المالي للمواطنين بما في ذلك النساء الجزائريات، وتعتبر منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2024 إحدى أهم هذه المبادرات التي تستهدف دعم المرأة في الجزائر، حيث تهدف الحكومة إلى تعزيز دور المرأة كرعية لأسرتها وبناء بيئة منزلية مستقرة وتربية أجيال مثالية، تهدف المنحة إلى تقديم الدعم للنساء من أجل حفظ حقوقهن وتلبية احتياجات أسرهن في الجزائر، وذلك للحفاظ على استقرار المرأة دون الحاجة للعمل خارج المنزل، مما يمكنها من التركيز على رعاية أسرتها وتنشئة أبنائها بقيم إيجابية، من خلال تأمين راتب شهري مستقر للنساء المستحقات للمنحة، يمكن لهن تلبية جميع احتياجاتهن الغذائية الضرورية وهناك عدد من الشروط الضرورية التي يجب توافرها للحصول على منحة للنساء اللاتي يقضين وقتاً طويلاً في المنزل، وسوف نتناول معكم اليوم التفاصيل.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

للتقديم في منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024، يجب اتباع الإجراءات التالية:

في البداية، عليك الدخول علي موقع الوكالة الوطنية الجزائرية.

ثم النقر علي خانة الاستعلام عن منحة البطالة.

ثم إدخال البيانات المطلوبة وإرفاق الوثائق الضرورية لاستكمال عملية التسجيل.

ثم النقر علي خانة الإرسال.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

تهدف منحة امرأة المنزل 2024 إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع وتقديم الدعم الضروري لها لتحقيق الاستقلالية المالية والاجتماعية دون الحاجة إلى ترك بيتها، وتتضمن شروط المنحة ما يلي:

أن تكون المتقدمة عاطله عن العمل.

أن لا تعمل في أي قطاع سواء كان حكومياً أول خاصًا.

أن لا يكون لدي المتقدمة عقارات أو أصول ذات قيمة أو تسجيل تجاري أو رصيد كبير في البنك يشكل شرطًا للقبول.

أن تكون مقيمة دائما في الجزائر.

أن تكون مالكة الطلب من الجنسية الجزائرية.

أن لا يتجاوز عمر السيدة 55 عامًا.

عندما تكون المرأة متزوجة، يجب أن يكون زوجها مهنياً ويحصل على دخل شهري ثابت.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة