مسلسل حق عرب الحلقة 1 الاولي بطولة أحمد العوضي في رمضان 2024 علي قناة ONو ON drama

يترقب الجميع بالوطن العربي عرض اولي حلقات المسلسل الاشهر الذي حقق نسب مشاهدة عالية عقب طرح الاعلان الخاص به مسلسل حق عرب بطولة النجم الرائع احمد العوضي ونخبة من المع النجوم الكبار، ويعرض المسلسل علي قناة ON مسلسل “حق عرب” ببطولة أحمد العوضي وتشاهدونة في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، ويمكن مشاهدته أيضًا على منصة Watch it.

احداث مسلسل حق عرب الحلقة 1 الاولي

تدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع. لديه أخ يدعى “عطوة” يكون دائماً بجانبه ويطيعه. في أحد الأيام، يكتشف أن أحد رجاله الثلاثة يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى الرجل الشريف الذي يعتبره قريبا منه. عندما يلتقي بصباح الجياش، يعودون إلى ماضٍ مليء بالأحداث.

ابطال مسلسل حق عرب

ويشارك في المسلسل العديد من النجوم الكبار المعروفين ابرزهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.