” أوعي التاجر يضحك عليك “.. مفأجاة سارة من التموين بشأن أسعار السكر في رمضان.. صرف 4 كيلو سكر لكل بطاقة

مع تفاقم العديد من الأزمات في الفترة الأخيرة تسعى الحكومة جاهدة لتوفير السلع الإستهلاكية الإستراتيجية الأساسية في الأسواق وخصوصا قبل رمضان إذا تسببت أزمة السكر في إحراج الحكومة بشكل كبير وتسعى وزارة التموين على توفير السكر في رمضان مع وجود العديد من المقترحات لصرف 4 كيلو سكر حر لكل بطاقة واليوم سنتعرف معا على حقيقة صرف 4 كيلو سكر لكل بطاقة في التموين في السطور القادمة فتابعونا.

مفأجاة سارة من التموين بشأن أسعار السكر في رمضان

خرج علينا عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالإتحاد العام للغرف التجارية، والذي أكد على أن حل أزمة السكر سوف يتضح في الأسواق وتحديدا بعد 10 أيام.

وقد أوضح عضو الشعب العامة للمواد الغذائية لأن انخفاض الدولار سيظهر أثره على الأسواق ولكن بعد 10 ايام او اكثر مؤكدا أن سعر السكر سوف ينخفض 10 جنيهات في الأسواق ليلاحظه المواطن بشكل عام.

كما أكد على أن الحكومة سوف تعمل على توفير السكر في الأسواق وخصوصا مع قدوم شهر رمضان حيث يتوقع البعض إلى تفاقم الأزمة مع اختفاء السكر غلوا الاسعار الذي وصل إلى 50 و 60 جنيها لكيلو السكر الحر.

4 كيلو سكر لكل بطاقة تموين