تعرف على ضيف الحلقة الاولى رامز جاب من الاخر رمضان 2024 وتردد قناة mbc مصر العارضة للبرنامج

ضيف الحلقة الاولى رامز جاب من الاخر، مع اقتراب عرض الحلقة الأولى من برنامج رامز جلال في رمضان 2024 والذي يشهد مقلب جديد كما تعودنا، وزاد البحث من جانب الجميع عن ضيف الحلقة الاولى رامز جاب من الاخر راغبين في معرفة من أولى ضحايا البرنامج في شهر رمضان المبارك، حيث تعود الجميع على عرض برنامج رامز على الإفطار حيث أصبحت عادة في كل رمضان.

ضيف الحلقة الاولى رامز جاب من الاخر

من المتوقع أن يكون ضيف الحلقة الاولى رامز جاب من الاخر هو الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة، ولكن حتى هذه اللحظات لم يتم الإعلان عن اسم الضيف رسمياً حيث تقوم قناة إم بي سي مصر بإعلان اسم الضيف قبل بداية كل حلقة بمقدار نصف ساعة تقريباً وذلك عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن تنطلق الحلقة الأولى من البرنامج اليوم الاثنين 1 رمضان 1445 الموافق 11 مارس 2024 في تمام الساعة 06:05 مساءً بتوقيت مصر والساعة 07:05 بتوقيت مكة المكرمة، وظهر في الإعلان الرسمي لبرنامج رامز جلال الجديد مجموعة من الضحايا، وهم:-

باسم سمرة.

أحمد السقا.

محمود عبد المنعم “كهربا”.

إمام عاشور.

أحمد حسام ميدو.

سمية الخشاب.

عبد الله السعيد.

عبد الناصر زيدان.

حسين الشحات.

محمد لطفي.

مريهان حسين.

أيتن عامر.

حسن شاكوش.

محمد لطفي.

مصطفى شوبير.

محمد أبو جبل.

أحمد فهمي.

نجلاء بدر.

يسرى اللوزي.

تردد قناة mbc مصر 2024 الناقلة لبرنامج رامز

يمكنكم متابعة برنامج رامز جاب من الاخر عبر شاشة قناة mbc مصر الناقل الوحيد والحصري للبرنامج وذلك من خلال التردد الآتي:-