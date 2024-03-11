“الحلقة الاولى”.. موعد مسلسل بيت الرفاعي بطولة امير كرارة في رمضان 2024 ومواعيد الاعادة والقنوات الناقلة

يبحث العديد من محبي المسلسلات الدرامية عن موعد مسلسل بيت الرفاعي بشكل كبير حيث إنه من أفضل المسلسلات خلال شهر رمضان التي ينتظرها الكثير من المواطنين وذلك لأن الذي يقوم بطولته أمير كرارة، ولهذا سوف نوضح كافة التفاصيل عنه، وعن موعد عرضه.

موعد مسلسل بيت الرفاعي

يهم عدد كبير من المواطنين بمعرفة موعد مسلسل بيت الرفاعي حيث من المقرر عرض الحلقة الأولى اليوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر مع إعادة العرض في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا، كما ستعرض إعادة ثانية للمسلسل في تمام الساعة العاشرة والربع صباحًا، وعلاوة على ذلك، ستقوم قناة أون دراما بنقل المسلسل في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مع إعادة العرض في تمام الساعة السادسة صباحًا، وفي الإعادة الثانية في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض المسلسل على منصة Watch iT.

احداث مسلسل بيت الرفاعي

في ضوء حديثنا عن موعد مسلسل بيت الرفاعي، نتطرق إلى أحداث مسلسل “بيت الرفاعي” في إطار تشويقي مثيرحيث يتناول الصراعات الداخلية بين أبطاله، وهم أشقاء يتنافسون على السيطرة على ميراث والدهم الذي يعتبر كبير عائلة رفاعي بعد وفاته، وتتصاعد المشكلات والنزاعات بينهم، مما يؤدي إلى تصاعد التشويق والإثارة في الأحداث، كما يضم المسلسل نخبة من النجوم العرب، منهم: أمير كرارة، أحمد رزق، رياض الخولي، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، رحاب الجمل، ميرنا جميل، محمد لطفي، إيناس مكي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الآخرين، والذي قام بتأليف المسلسل كلا من

بيتر ميمي، هند عبدالله، عمرو أبو اليزيد، وقد قام أحمد نادر جلال بإخراج، ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحا باهرا خلال الموسم الرمضاني.

قدمنا لكم خلال السطور الماضية موعد مسلسل بيت الرفاعي الذي يعد أحد مسلسلات شهر رمضان 2024، ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحا باهرا على غرار عدد كبير من الاعمال الفنية التي قدمها النجم امير كرارة، والتي على رأسها كلبش والاختيار.