من بيتك.. ثبت تردد قنوات mbc على الأقمار الصناعية وتابع مسلسلات وبرامج رمضان 2024

بدأ شهر رمضان المبارك، ومع بدايته تُعرض عدد من المسلسلات على قنوات إم بي سي، وبشكل خاص يبحث المواطنون الآن عن تردد قنوات mbc، وذلك من أجل متابعة برنامج رامز جلال 2024، ونوضح لكم في تقرير اليوم بعض المعلومات عن القنوات وتردد البعض منها، فضلًا تابعوا معنا.

تردد قنوات mbc

قنوات mbc هي مجموعة قنوات سعودية موجودة على الأقمار الصناعية، وهي متخصصة في عرض برامج ومسلسلات عربية وخليجية على شاشتها، وتأتي ترددات بعض القنوات على النحو التالي:

قناة إم بي سي مصر

تردد قناة إم بي سي مصر نايل سات hd

التردد:12015.

استقطاب: رأسي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة إم بي سي مصر نايل سات sd

التردد:11785.

استقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

قناة إم بي سي 1

تردد قناة إم بي سي 1 نايل سات

تردد 11470.

استقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة إم بي سي 1 ياه سات

تردد القناة: 11900.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

تردد قناة إم بي سي 1 بدر سات

تردد القناة: 11276.

استقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

قناة إم بي سي مصر 2

تردد قناة إم بي سي مصر 2 نايل سات

تردد القناة: 11823.

استقطاب: رأسي.

معدل الرمز: 27500.

تصحيح الخطأ:5/6.

استقبال تردد قنوات mbc

وضحنا لكم تردد قنوات mbc الأولى ومصر 1 ومصر 2 على الأقمار الصناعية، ويمكن استقبال التردد عبر ما يلي: