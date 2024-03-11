غيث في رحلة جديدة من العطاء.. موعد عرض برنامج قلبي اطمأن مع غيث الاماراتي الموسم السابع والقنوات الناقلة

يعتبر برنامج قلبي اطمأن واحد من أشهر البرامج التليفزيونية التي يتم عرضها خلال شهر رمضان المبارك، وهو برنامج إنساني يُقدم سنويًا خلال شهر رمضان المبارك، ويعتمد على تقديم المساعدات بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي للمناطق الفقيرة في البلاد والدول الأخرى. حقق نسب مشاهدة عالية على مدى السنوات السابقة، وتم الإعلان عن موعد برنامج “قلبي اطمئن 2024” والقنوات الناقلة، وسنتناول معكم اليوم موعد وتردد قنوات برنامج قلبي اطمأن 2024 من خلال الفقرات التالية، لذا يرجي متابعتنا.

موعد عرض برنامج قلبي اطمأن مع غيث الاماراتي الموسم السابع

يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد عرض برنامج قلبي اطمئن 2024 وتردد القنوات الناقلة له في بداية شهر رمضان كل عام، أعلن فريق برنامج “قلبي اطمئن” بقيادة غيث عن تاريخ انطلاق الموسم السابع للبرنامج، والذي سيكون في يوم الاثنين، 11 مارس 2024، متزامناً مع بداية شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ، يتوقع أن يتضمن البرنامج ثلاثون حلقة ستعرض خلال شهر رمضان الكريم، وسيتم بث برنامج “قلبي اطمأن” في موسمه السابع في أوقات محددة في الوطن العربي ويمكن للمشاهدين في بقية الدول العربية متابعة برنامج “قلبي اطمأن” في توقيتهم المحلي.

الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 7:00 مساء المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 6:00 مساء سلطنة عمان في تمام الساعة 7:00 مساء موريتانيا في تمام الساعة 3:00 مساء تونس ، المغرب، الجزائر في تمام الساعة 4:00 مساء فبرص، ليبيا، لبنان، السودان، فلسطين، مصر في تمام الساعة 5:00 مساء روسيا تركيا، الصوما، اليمن في تمام الساعة 6:00 مساء البحرين، قطر، سوريا، العراق في تمام الساعة 6:00 مساء

القنوات الناقلة لبرنامج قلبي اطمأن الموسم

سيتم عرض الموسم السابع من برنامج “قلبي اطمأن” لعام 2024 على قنوات أبو ظبي الإماراتية وقناة MBC 1 ، بالإضافة إلى منصة يوتيوب وحسابات برنامج قلبي اطمأن الرسمية على فيسبوك وتويتر.

تردد قناة MBC 1

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب رأسي.

التردد 11470.

تردد قناة أبو ظبي الإماراتية