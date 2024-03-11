أرقام برنامج المندوس 2024 وتردد القناة الناقلة له

يُعتبر برنامج المندوس واحدًا من البرامج الاجتماعية والترفيهية التي تتميز بتنوعها وتفاعلها مع الجمهور في شهر رمضان المبارك، حيث يجمع البرنامج بين عناصر التراث والحياة الاجتماعية في إطار واحد، مما يخلق جوًا ممتعًا ومفعمًا بالتنوع والتشويق، واليوم نوضح لكم جميع المعلومات المعلن عنها من أجل الاشتراك في مسابقة المندوس

الروح الرمضانية مع برنامج المندوس

تسعى فكرة البرنامج إلى تشجيع الرواح الرمضانية الأصلية في دولة الإمارات، من خلال استعراض ومناقشة المواضيع الاجتماعية والتراثية التي تميز هذا الشهر المبارك يتم ذلك من خلال استضافة مجموعة متنوعة من المسؤولين والمبدعين وكبار السن للتحاور وتبادل الآراء والتجارب.

يتميز برنامج المندوس بتنوع محتواه، حيث يقدم مسابقات ترفيهية مثيرة وجوائز قيمة تشمل جوائز نقدية، وسيارات، وأجهزة ذكية، والمزيد، مما يجعل التفاعل مع البرنامج ممتعًا ومثيرًا للجمهور.

يقدم البرنامج المذيع اللامع عبد الله إسماعيل على قناة سما دبي، حيث يسعى إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية الناجحة وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع ويُعرض البرنامج في شهر رمضان المبارك ويحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين، حيث يتابعه ملايين المتفرجين.

خطوات الاتصال في برنامج المندوس



رقم هاتف برنامج المندوس: 600551413

رقم الاتصال لقناة سما دبي: 97143669999

رقم WhatsApp: المندوس: 050908005

من خلال برنامج المندوس، يتم تقديم تجربة فريدة وممتعة للمشاهدين، حيث يجمع بين التراث والتفاعل الاجتماعي في إطار رمضاني مميز يعكس جمال وثقافة دولة الإمارات.

تردد قناة سما دبي الناقلة لبرنامج المندوس