“هتفطر امتى؟؟!!”.. موعد أذان المغرب في السعودية اليوم وموعد الافطار اول يوم رمضان في السعودية

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم، الالاف يبحثون عن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم نظرا لارتباطه بموعد الافطار في أولى أيام الشهر المبارك، وقد كشفت امساكية شهر رمضان في السعودية عن مواعيد الافطار والسحور والامساك، وكذلك مواقيت الصلاة فضلًا عن تضمنها عدد ساعات الصوم اليومية، وكشفت الإمساكية التي أقرتها المملكة العربية، أنّ شهر رمضان المبارك يأتي كاملًا هذا العام، واليكم موعد اذان المغرب اليوم في السعودية.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

وتقدم لكم أسرة “البديل” موعد أذان المغرب في السعودية اليوم بالتزامن مع حلول أولى أيام رمضان، ويتحدد وفقا للأذان المغرب موعد الافطار حسبما ورد في الشرعية الاسلامية، فالمسلم يصوم من الفجر حتى المغرب كل يوم ولمدة 30 يوما، وقد أوضحت الحكومة أنّ موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 11-3-2024، سيتغير يوميًا بزيادة أو نقص دقيقة أو دقيقتين. وبالتحديد، موعد أذان المغرب اليوم هو الساعة 6:38 مساءً، حيث يُفطر فيها الصائمون.

موعد الإفطار اليوم في السعودية

هذا وقد كشفت الحكومة السعودية أنّ موعد الإفطار اليوم في السعودية سيكون مع رفع أذان المغرب مباشرة، وفي المملكة العربية السعودية، سيكون وقت الإفطار في أول أيام شهر رمضان المبارك عند الساعة 6:29 مساءً، وسيتم الآذان لصلاة العشاء التي تليها صلاة التراويح في تمام الساعة 7:59 مساءً.

امساكية شهر رمضان في السعودية

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الاثنين 1 11 مارس, 2024 04:55 am 12:11 pm 03:34 pm 06:08 pm 07:38 pm الثلاثاء 2 12 مارس, 2024 04:54 am 12:10 pm 03:35 pm 06:08 pm 07:38 pm الأربعاء 3 13 مارس, 2024 04:53 am 12:10 pm 03:35 pm 06:09 pm 07:39 pm الخميس 4 14 مارس, 2024 04:52 am 12:10 pm 03:35 pm 06:09 pm 07:39 pm الجمعة 5 15 مارس, 2024 04:51 am 12:09 pm 03:35 pm 06:10 pm 07:40 pm السبت 6 16 مارس, 2024 04:50 am 12:09 pm 03:35 pm 06:10 pm 07:40 pm الأحد 7 17 مارس, 2024 04:49 am 12:09 pm 03:35 pm 06:11 pm 07:41 pm الاثنين 8 18 مارس, 2024 04:47 am 12:09 pm 03:35 pm 06:11 pm 07:41 pm الثلاثاء 9 19 مارس, 2024 04:46 am 12:08 pm 03:35 pm 06:12 pm 07:42 pm الأربعاء 10 20 مارس, 2024 04:45 am 12:08 pm 03:35 pm 06:12 pm 07:42 pm الخميس 11 21 مارس, 2024 04:44 am 12:08 pm 03:35 pm 06:13 pm 07:43 pm الجمعة 12 22 مارس, 2024 04:43 am 12:07 pm 03:35 pm 06:13 pm 07:43 pm السبت 13 23 مارس, 2024 04:42 am 12:07 pm 03:35 pm 06:14 pm 07:44 pm الأحد 14 24 مارس, 2024 04:41 am 12:07 pm 03:35 pm 06:14 pm 07:44 pm الاثنين 15 25 مارس, 2024 04:39 am 12:07 pm 03:34 pm 06:14 pm 07:44 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الثلاثاء 16 26 مارس, 2024 04:38 am 12:06 pm 03:34 pm 06:15 pm 07:45 pm الأربعاء 17 27 مارس, 2024 04:37 am 12:06 pm 03:34 pm 06:15 pm 07:45 pm الخميس 18 28 مارس, 2024 04:36 am 12:06 pm 03:34 pm 06:16 pm 07:46 pm الجمعة 19 29 مارس, 2024 04:35 am 12:05 pm 03:34 pm 06:16 pm 07:46 pm السبت 20 30 مارس, 2024 04:34 am 12:05 pm 03:34 pm 06:17 pm 07:47 pm الأحد 21 31 مارس, 2024 04:32 am 12:05 pm 03:34 pm 06:17 pm 07:47 pm الاثنين 22 01 أبريل, 2024 04:31 am 12:04 pm 03:34 pm 06:18 pm 07:48 pm الثلاثاء 23 02 أبريل, 2024 04:30 am 12:04 pm 03:34 pm 06:18 pm 07:48 pm الأربعاء 24 03 أبريل, 2024 04:29 am 12:04 pm 03:34 pm 06:19 pm 07:49 pm الخميس 25 04 أبريل, 2024 04:28 am 12:04 pm 03:33 pm 06:19 pm 07:49 pm الجمعة 26 05 أبريل, 2024 04:27 am 12:03 pm 03:33 pm 06:20 pm 07:50 pm السبت 27 06 أبريل, 2024 04:25 am 12:03 pm 03:33 pm 06:20 pm 07:50 pm الأحد 28 07 أبريل, 2024 04:24 am 12:03 pm 03:33 pm 06:21 pm 07:51 pm الاثنين 29 08 أبريل, 2024 04:23 am 12:02 pm 03:33 pm 06:21 pm 07:51 pm الثلاثاء 30 09 أبريل, 2024 04:22 am 12:02 pm 03:33 pm 06:22 pm 07:52 pm

دعاء قبل الافطار

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يفطر دعاء الصائم عند الإفطار يقول: “ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله”، هذا الدعاء يعبر عن انقضاء يوم الصيام بإتمام واجب الإفطار، ويُظهر الأمل في قبول الصيام وثوابه من الله تعالى.