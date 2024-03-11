أخبار السعودية

“هتفطر امتى؟؟!!”.. موعد أذان المغرب في السعودية اليوم وموعد الافطار اول يوم رمضان في السعودية

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

Dina elmaghrabyمنذ 23 ساعة
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موعد أذان المغرب في السعودية اليومموعد أذان المغرب في السعودية اليوم

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم، الالاف يبحثون عن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم نظرا لارتباطه بموعد الافطار في أولى أيام الشهر المبارك، وقد كشفت امساكية شهر رمضان في السعودية عن مواعيد الافطار والسحور والامساك، وكذلك مواقيت الصلاة فضلًا عن تضمنها عدد ساعات الصوم اليومية، وكشفت الإمساكية التي أقرتها المملكة العربية، أنّ شهر رمضان المبارك يأتي كاملًا هذا العام، واليكم موعد اذان المغرب اليوم في السعودية.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

وتقدم لكم أسرة “البديل” موعد أذان المغرب في السعودية اليوم بالتزامن مع حلول أولى أيام رمضان، ويتحدد وفقا للأذان المغرب موعد الافطار حسبما ورد في الشرعية الاسلامية، فالمسلم يصوم من الفجر حتى المغرب كل يوم ولمدة 30 يوما، وقد أوضحت الحكومة أنّ موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 11-3-2024، سيتغير يوميًا بزيادة أو نقص دقيقة أو دقيقتين. وبالتحديد، موعد أذان المغرب اليوم هو الساعة 6:38 مساءً، حيث يُفطر فيها الصائمون.

موعد الإفطار اليوم في السعودية

هذا وقد كشفت الحكومة السعودية أنّ موعد الإفطار اليوم في السعودية سيكون مع رفع أذان المغرب مباشرة، وفي المملكة العربية السعودية، سيكون وقت الإفطار في أول أيام شهر رمضان المبارك عند الساعة 6:29 مساءً، وسيتم الآذان لصلاة العشاء التي تليها صلاة التراويح في تمام الساعة 7:59 مساءً.

امساكية شهر رمضان في السعودية

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الاثنين111 مارس, 202404:55 am12:11 pm03:34 pm06:08 pm07:38 pm
الثلاثاء212 مارس, 202404:54 am12:10 pm03:35 pm06:08 pm07:38 pm
الأربعاء313 مارس, 202404:53 am12:10 pm03:35 pm06:09 pm07:39 pm
الخميس414 مارس, 202404:52 am12:10 pm03:35 pm06:09 pm07:39 pm
الجمعة515 مارس, 202404:51 am12:09 pm03:35 pm06:10 pm07:40 pm
السبت616 مارس, 202404:50 am12:09 pm03:35 pm06:10 pm07:40 pm
الأحد717 مارس, 202404:49 am12:09 pm03:35 pm06:11 pm07:41 pm
الاثنين818 مارس, 202404:47 am12:09 pm03:35 pm06:11 pm07:41 pm
الثلاثاء919 مارس, 202404:46 am12:08 pm03:35 pm06:12 pm07:42 pm
الأربعاء1020 مارس, 202404:45 am12:08 pm03:35 pm06:12 pm07:42 pm
الخميس1121 مارس, 202404:44 am12:08 pm03:35 pm06:13 pm07:43 pm
الجمعة1222 مارس, 202404:43 am12:07 pm03:35 pm06:13 pm07:43 pm
السبت1323 مارس, 202404:42 am12:07 pm03:35 pm06:14 pm07:44 pm
الأحد1424 مارس, 202404:41 am12:07 pm03:35 pm06:14 pm07:44 pm
الاثنين1525 مارس, 202404:39 am12:07 pm03:34 pm06:14 pm07:44 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الثلاثاء1626 مارس, 202404:38 am12:06 pm03:34 pm06:15 pm07:45 pm
الأربعاء1727 مارس, 202404:37 am12:06 pm03:34 pm06:15 pm07:45 pm
الخميس1828 مارس, 202404:36 am12:06 pm03:34 pm06:16 pm07:46 pm
الجمعة1929 مارس, 202404:35 am12:05 pm03:34 pm06:16 pm07:46 pm
السبت2030 مارس, 202404:34 am12:05 pm03:34 pm06:17 pm07:47 pm
الأحد2131 مارس, 202404:32 am12:05 pm03:34 pm06:17 pm07:47 pm
الاثنين2201 أبريل, 202404:31 am12:04 pm03:34 pm06:18 pm07:48 pm
الثلاثاء2302 أبريل, 202404:30 am12:04 pm03:34 pm06:18 pm07:48 pm
الأربعاء2403 أبريل, 202404:29 am12:04 pm03:34 pm06:19 pm07:49 pm
الخميس2504 أبريل, 202404:28 am12:04 pm03:33 pm06:19 pm07:49 pm
الجمعة2605 أبريل, 202404:27 am12:03 pm03:33 pm06:20 pm07:50 pm
السبت2706 أبريل, 202404:25 am12:03 pm03:33 pm06:20 pm07:50 pm
الأحد2807 أبريل, 202404:24 am12:03 pm03:33 pm06:21 pm07:51 pm
الاثنين2908 أبريل, 202404:23 am12:02 pm03:33 pm06:21 pm07:51 pm
الثلاثاء3009 أبريل, 202404:22 am12:02 pm03:33 pm06:22 pm07:52 pm

دعاء قبل الافطار

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يفطر دعاء الصائم عند الإفطار يقول: “ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله”، هذا الدعاء يعبر عن انقضاء يوم الصيام بإتمام واجب الإفطار، ويُظهر الأمل في قبول الصيام وثوابه من الله تعالى.

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Dina elmaghrabyمنذ 23 ساعة
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