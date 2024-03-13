ما هي مواعيد مترو الانفاق خلال شهر رمضان 2024 لجميع الخطوط داخل محافظة القاهرة

أعلنت وزارة النقل عن مواعيد مترو الانفاق خلال شهر رمضان على الخطوط الثلاثة بمنطقة القاهرة الكبرى خلال شهر رمضان لعام 2024، مؤكدةً أنه تم تحديث هذه الأوقات مع حلول اليوم الأول من الشهر الفضيل بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمسافرين، وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بتجهيز المحطات بأجهزة تفاعلية (TVM) لتمكين الركاب من شراء تذاكرهم إلكترونيًا وذلك لتجنب الانتظار في طوابير شبابيك التذاكر، وأعلنت عن إتمام كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال شهر رمضان الكريم، بما في ذلك ترتيبات السكك الحديدية وشبكة المترو.

مواعيد مترو الأنفاق خلال شهر رمضان

نقدم لكم عرضًا لجداول زمنية لمترو الأنفاق خلال شهر رمضان لعام 2024، طبقًا لما صرحت به وزارة النقل رسميًا

تبدأ مواعيد العمل في الخط الأول «حلوان – المرج الجديدة» في تمام الساعة الخامسة وربع صباحًا

تنتهي فترة عمل الخط الأول للمترو في الساعة الواحدة صباحًا، وذلك بعد منتصف الليل.

تبدأ الخدمة في الخط الثاني الممتد من شبرا الخيمة إلى المنيب عند الساعة الخامسة والربع صباحًا.

تنتهي فترة العمل للخط الثاني من مترو الأنفاق في تمام الواحدة صباحًا بعد منتصف الليل.

يبدأ عمل الخط الثالث “عدلي منصور – محور روض الفرج” في تمام الساعة السابعة والربع صباحًا.

ينتهي وقت العمل في خط المترو الثالث عند الواحدة صباحاً بعد منتصف الليل.

تصريحات وزارة النقل لشهر رمضان

أفادت الوزارة بأنها قدمت طرقًا متعددة لشراء التذاكر لكلا القطاعين، بما في ذلك الحجز عبر الإنترنت و كذلك من خلال النوافذ الخاصة ببيع التذاكر، وأشارت إلى خطة تحديث واسعة النطاق لشبكة المترو، مع التركيز على تحسين الخطوط الأول والثاني من خلال إدخال عربات مجهزة بتكييف الهواء، في السياق نفسه، تم افتتاح ست محطات جديدة ضمن الخط الثالث تتضمن محطات مترو السودان، إمبابة، البوهي، القومية العربية، روض الفرج والطريق الدائري.