بجوجل درايف.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة PDF في عموم العراق عبر “مظلتي”

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق محل بحث هائل من قِبل المسجلين في وزارة العمل العراقية في دولة العراق، حيث يرغب المواطنين في التعرف على مدى شمولهم في برنامج الحماية الاجتماعية وهل توافرت بهم الشروط ويحصلون على مبلغ 450 ألف دينار كل شهر أم لا، ونوضح لكم كيفية استخراج أسماء المشمولين حال صدور كشوفاتهم.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة PDF

قدمت العمل العراقية للمواطنين والمواطنات برنامج الحماية الاجتماعية للأسر فقيرة ومحدودة الدخل، حيث تخصيص مبلغ من المال لهم شهريًا بقيمة 450 ألف دينار عراقي، وذلك من أجل توفير متطلبات الحياة الأساسية للمواطنين والمواطنات، وتقوم الوزارة بدراسة الطالبات الخاصة بالمتقدمين وفرزها أول بأول، وذلك في صورة وجبات، وكل وجبة بها المشمولين التي توافرت الشروط بهم، وآخر ما تم إعلانه هي الوجبة السادسة وفي انتظار الوجبة السابعة في أقرب وقت قادم، ولكن لم يتم تحديد موعد إطلاقها أو أي تفاصيل عنها، وفي انتظار كشوفاتها لمن شملهم دعم الرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

ستقوم وزارة العمل العراقية بإعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في كل الأقضية بالعراق في صورة كشوفات pdf، ويتمكن كل متقدم من الاستعلام من خلال التالي: