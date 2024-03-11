المالية تُعلن عن حقيقة تبكير موعد صرف رواتب شهر مارس 2024!! .. مبروك جيبك هيكون مليان فلوس في رمضان

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن تبكير موعد صرف رواتب شهر مارس 2024 حيث أعلنت وزارة المالية المصرية أنه سيتم صرف رواتب شهر مارس يوم 21 مارس 2024 وذلك لمدة 5 أيام متتالية حتى يوم 27 مارس 2024 ، ولا صحة لما يتم تداوله من أخبار غير صحيحة حول تبكير موعد صرف رواتب شهر مارس 2024 ، ومن المحدد أن يتم صرف رواتب شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تبكير موعد صرف رواتب شهر مارس 2024

أعلنت وزارة المالية أن جميع الأخبار المتداولة حول تبكير موعد صرف رواتب شهر مارس 2024 غير صحيحة وأنه سيتم صرف رواتب شهر مارس يوم الخميس الموافق الواحد والعشرين من شهر مارس 2024 ويستمر صرف رواتب شهر مارس حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس الجاري ، وسيتم صرف رواتب شهر مارس بالزيادة الجديدة المقررة من قبل رئاسة الجمهورية ، ومن الجدير بالذكر أن الدولة المصرية تعمل بصورة مستمر على تحسين أجور العاملين في جميع قطاعات وهيئات الدولة المختلفة.

أماكن صرف رواتب شهر مارس 2024

يمكن لجميع الموظفين والعاملين بالحكومة المصرية بمختلف هيئات ووزارات الدولة صرف رواتب شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي ATM أو من خلال جميع البنوك المصرية أو من جميع مكاتب البريد المصري ، وقد تم زيادة رواتب الموظفين نظرًا للحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها جميع المواطنين الأيام الأخيرة الماضية.