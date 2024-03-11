انزل حالًا وأصرفها من الأماكن دي “منحة ال1000 جنية العمالة الغير منتظمة” 2024

يسعى الكثير من المستفيدين والمواطنين إلى معرفة موعد صرف منحة ال 1000 جنية العمالة الغير منتظمة حيث قامت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات لصرف مساعدات مالية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وهذا يأتي في ظل اقتراب شهر رمضان لسنة 2024.

منحة ال1000 جنية العمالة الغير منتظمة

من المتوقع أن يتم صرف المبلغ المالي المخصص لمنحة العمالة الغير منتظمة في الفترة المقبلة وتحديدا في منتصف شهر رمضان حيث تسعى الحكومة إلى توفير الدعم اللازم للمواطنين في هذا الوقت الحرج تستحق الفئات التالية صرف منحة بقيمة 1000 جنيه:

1. ملاك العقارات المبنية الذين يقل الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني. 2. عمال التراحيل. 3. صغار المشتغلين مثل الباعة الجائلين والحرفيين والسباكين والنجارين والكهربائيين وموزعي الصحف وماسحي الأحذية وغيرهم. 4. الذين يعملون داخل المنازل. 5. محفظو القرآن الكريم وقرائه. 6. المرتلون وغيرهم في الكنائس. 7. ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، بشرط ألا يكونوا مديرين للمنشأة وألا يعملوا بالمنشأة كعمال في وقت وفاة المورث 8. العاملون المؤقتون في التشجير والحقول والحدائق والبساتين أو تربية الماشية أو الدواجن أو في المناحل وصناعة عسل النحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع. 9. حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزرعة. ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها من الذين تقل ملكيتهم عن فدان.

للاستعلام عن المنحة العمالة الغير منتظمة

الاستعلام عن منحة بواسطة رقم التليفون عن طريق اتباع الخطوات التالية: