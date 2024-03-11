“رامز في رمضان مينفعش يفوتنا” ضبط تردد قناة MBC مصر 2024 للاستمتاع بالمسلسلات

يبدي العديد من المتابعين اهتماما كبيرا في الدول العربية لمعرفة الترددات الخاصة بقناة إم بي سي مصر، ذلك أن هذه القناة تصنف ضمن القنوات البارزة في العالم العربي التي توفر تغطية شاملة للكثير من الأعمال الدرامية والمباريات الكروية المهمة، وتستعين القناة بأحدث الوسائل التقنية في بث محتواها سواء الفني أو الرياضي، تتميز القناة أيضا بسهولة استقبال إشارتها، مما يتيح للمشاهدين متابعة برامجها مجانا ودون الحاجة للتشفير، وتعد قناة إم بي سي مصر جزءا من شبكة قنوات إم بي سي السعودية المتوفرة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وسوف نقدم في هذا المقال شرحا مفصلا حول هذه النقاط.

تردد قناة mbc مصر

تعد قناة إم بي سي مصر واحدة من القنوات العربية الرائدة في تقديم المحتوى الفني والرياضي للجمهور العربي بصورة مجانية، بدون الحاجة إلى دفع اشتراكات لمتابعة برامجها وأحدث الفعاليات، لمعرفة التردد يجب اتباع الخطوات التالية:

التردد الخاص بالقناة: 11470.

القمر الصناعي: النايل سات.

اضبط معدل الترميز: 27500.

اضبط معامل الاستقطاب: افقي.

جودة القناة: HD.

استقبال تردد قناة MBC مصر

تتبع الإجراءات التالية لإستقلال تردد قناة إم بي سي مصر كما يلي: