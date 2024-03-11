“رامز في رمضان مينفعش يفوتنا” ضبط تردد قناة MBC مصر 2024 للاستمتاع بالمسلسلات
يبدي العديد من المتابعين اهتماما كبيرا في الدول العربية لمعرفة الترددات الخاصة بقناة إم بي سي مصر، ذلك أن هذه القناة تصنف ضمن القنوات البارزة في العالم العربي التي توفر تغطية شاملة للكثير من الأعمال الدرامية والمباريات الكروية المهمة، وتستعين القناة بأحدث الوسائل التقنية في بث محتواها سواء الفني أو الرياضي، تتميز القناة أيضا بسهولة استقبال إشارتها، مما يتيح للمشاهدين متابعة برامجها مجانا ودون الحاجة للتشفير، وتعد قناة إم بي سي مصر جزءا من شبكة قنوات إم بي سي السعودية المتوفرة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وسوف نقدم في هذا المقال شرحا مفصلا حول هذه النقاط.
تردد قناة mbc مصر
تعد قناة إم بي سي مصر واحدة من القنوات العربية الرائدة في تقديم المحتوى الفني والرياضي للجمهور العربي بصورة مجانية، بدون الحاجة إلى دفع اشتراكات لمتابعة برامجها وأحدث الفعاليات، لمعرفة التردد يجب اتباع الخطوات التالية:
- التردد الخاص بالقناة: 11470.
- القمر الصناعي: النايل سات.
- اضبط معدل الترميز: 27500.
- اضبط معامل الاستقطاب: افقي.
- جودة القناة: HD.
استقبال تردد قناة MBC مصر
تتبع الإجراءات التالية لإستقلال تردد قناة إم بي سي مصر كما يلي:
- عليك الانتقال إلى إعدادات الرسيفر.
- قم بالوصول إلى قائمة الإعدادات ومن ثم انتقل فورا إلى قسم التركيب.
- يجب إدخال كلمة المرور الافتراضية للتركيبات وهي عادة “0000”.
- يتم تحديد نايل سات والمضي قدما في الإجراءات.
- التوجه نحو إضافة تردد جديد.
- يجب تدوين التردد رقم 11470 مع توجيه أفقي بالطريقة الصحيحة.
- انقر على خيار البحث اليدوي.
- الانتظار لحين الانتهاء من البحث ومن ثم القيام بعملية التخزين.
- وأخيرا ستعرض القنوات السبع التابعة لـإم بي سي مصر.