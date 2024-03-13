“المواعيد الجديدة للبنوك” مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2024 في جميع المحافظات

أفادت الهيئات المصرفية بأن مواعيد عمل البنوك في رمضان لعام 2024 ستكون من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية بعد الظهيرة، وأضافت هذه المصادر في تصريحاتها بأن فترة العمل للموظفين بالبنوك ستمتد من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهيرة، في حين أن الأوقات المخصصة لخدمة العملاء وإتمام معاملاتهم ستتراوح ما بين الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهيرة، وفيما يلي سنقدم كل تفاصيل الخبر باستفاضه

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024

من المتوقع أن يصدر البنك المركزي في مصر إعلانًا في الأيام القادمة لتحديد مواعيد العمل الرسمية للبنوك خلال شهر رمضان، وذلك يتضمن توقيتات دوام الموظفين ومواعيد الخدمة المقدمة للعملاء، في رمضان لعام ٢٠٢٣، كانت البنوك تبدأ عملها من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثانية بعد الظهر للموظفين، بينما كانت أوقات الخدمة للعملاء تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

خدمات مجانية من البنوك

تجدر الإشارة إلى أن المصارف في مصر تستعد في الوقت الراهن لطرح مجموعة من الخدمات بدون مقابل تبدأ من تاريخ 8 من شهر مارس وتستمر حتى نهاية الشهر في اليوم الـ31، متزامنة مع الاحتفال باليوم الدولي للمرأة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرات تعزيز الشمول المالي التي يقوم البنك المركزي المصري بإطلاقها بين الفترة والأخرى.

قرارات بشأن رمضان 2024

في الأسبوع الذي مضى، صادق مجلس الوزراء على اقتراح قدمه وزير التنمية المحلية لتعيين توقيتات الفتح والإغلاق للمَتاجر والمراكز التجارية والفروع التجارية المختلفة والمطاعم خلال الفترة الممتدة من شهر رمضان حتى عيد الفطر السعيد.

صرح القرار بأن خدمات توصيل الطلبيات ستظل متاحة على مدار اليوم كاملًا، وأن ساعات العمل في المتاجر قد تم تحديدها لتنتهي في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، كما أُلزمت الورش الصناعية بإنهاء أعمالها وإغلاق أبوابها في الساعة العاشرة ليلًا.