مسلسل ضوء أسود رمضان 2024 والقنوات الناقلة مواعيد العرض والإعادة

تعد دراما “ضوء أسود” واحدة من أبرز المسلسلات المرتقبة في شهر رمضان لعام 2024، حيث تقدم قصة مشوقة تجمع بين العناصر الدرامية والإجتماعية بطريقة مثيرة، كما يأتي هذا العمل من الصناعة العراقية، مع وعد بتقديم تجربة مشاهدة مميزة للمشاهدين.

قصة مسلسل ضوء اسود

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي مشوق، حيث يركز على علاقة حب قوية تواجه العديد من التحديات والصعوبات بسبب الفوارق الإجتماعية، كما تتعقد الأحداث بوجود ثأر قديم يربط بين العائلتين، مما يعمق الموقف ويجعل الأمور تتعقد أكثر فأكثر.

مواعيد العرض مسلسل ضوء أسود

من المقرر عرض مسلسل “ضوء أسود” خلال شهر رمضان المبارك على قناة الشرقية، والتي تعتبر واحدة من أهم القنوات الفضائية في العراق، يتوقع أن يستمتع المشاهدون بتجربة مشاهدة مثيرة وممتعة خلال هذا الشهر الكريم.

أبطال عمل مسلسل ضوء أسود العراقي

يضمّ مسلسل “ضوء أسود” فريقًا مميزًا من الممثلين، حيث يشارك في بطولته كل من:

إياد الطائي

سولاف جليل

آلاء النجم

محمد سمير

هيثم العامري

جمان كاظم

بهذه الأسماء البارزة، يتوقع أن يقدم الفريق أداءً تمثيليًا مذهلاً يضيف لعمق وجاذبية العمل.

مشاهدة مسلسل ضوءاسود

من المؤكد أن مسلسل “ضوء أسود” سيكون إضافة مميزة لمشهد الدراما العراقية، حيث يقدم قصة مشوقة ومثيرة تجمع بين العناصر الدرامية والإجتماعية بطريقة مبتكرة، كما أن مواعيده المنتظرة وكاسته النجم، يبدو أن هذا العمل سيحظى بإعجاب الجمهور ويحقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان المبارك، وفي النهاية نؤكد إليكم أننا نقوم بتوفير كافة المعلومات المعلن عنها بشكل رسمية بخصوص مواعيد المسلسلات في رمضان 2024.