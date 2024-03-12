“بسعر ولا في الاحلام” سعر ومواصفات هاتف ريلمي C55 مع ذكر العيوب والمميزات للجهاز

أعلنت الشركة المصنعة ريلمي عن طرحها للهاتف الذكي الجديد Realme C55، الذي يمثل النموذج الأول للشركة مزودا بخاصية Dynamic Island، الجهاز مجهز بمعالج من طراز ميديا تيك Helio G88، بالإضافة إلى تزويده بكاميرات خلفية قوتها تصل إلى 64 ميجابكسل، وشاشة عرض من نوع IPS، تقدم جودة عرض بمعيار FHD+، وتدعم ميزة معدل التحديث الذي يبلغ 90 هرتز، ويحتوي الهاتف كذلك على بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير، مدعمة بالشحن السريع بقدرة 33 واط، ولنأخذ نظرة مفصلة حول المواصفات الكاملة للهاتف Realme C55.

عيوب موبايل Realme C55

الكاميرا السيلفي تقدم أداء متوسط.

لا تزال حواف الشاشة ذات حجم كبير.

كان يفضل أن تكون الشاشة مصنوعة من تقنية أموليد.

لا يتمتع الميكروفون الإضافي بقدرة على عزل الأصوات.

يأسف الهاتف لغياب الدعم لكاميرا بزاوية تصوير واسعة.

لا يتوفر الدعم للصوت الستيريو وجودة الصوت في الهاتف غير مرتفعة.

بسعر مشابه تتاح لك فرصة اقتناء هاتف Realme 10 الذي يتمتع بمعالج أكثر قوة وشاشة من نوع أموليد تتميز بجودة ألوان متفوقة.

مميزات Realme C55

منفذ Type C مع شحن سريع بقوة 33 واط .

البطارية تدوم لمدة طويلة.

تصميم رائع يتميز بنقوش راقية ويتسم بخفة الوزن.

يقدم المعالج أداء متميزا، وخاصة في مجال الألعاب.

يوفر الهاتف خيار تشغيل بطاقتي اتصال مع بطاقة ذاكرة.

تقوم الكاميرا الرئيسية الموجودة في الخلف بتوفير أداء متميز.

شبكات ممتازة مع مستشعر تقارب مظبوط .

شاشة ذات حجم واسع ودقة عالية الوضوح المحسنة.

أطلقت ريلمي أحدث هواتفها الذكية المزود بخاصية Dynamic Island المدعومة عبر البرمجيات، حيث تظهر هذه الميزة معلومات متنوعة مثل حالة شحن البطارية، إشارات اتصال الشاحن واكتمال الشحن.

وبالرغم من ذلك لا يزال استخدام هذه الميزة ضمن نطاق محدود.

سعر هاتف Realme C55