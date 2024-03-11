ارقام الاشتراك في برنامج المندوس 2024 ومواعيد عرضة وتردد القناة الناقلة له

تم الإعلان عن موعد بدء برنامج المندوس عبر شاشة قناة دبي في شهر رمضان المبارك، وقد حقق البرنامج نجاحًا كبيرًا في السنوات السابقة. بعد هذا النجاح، قامت الجهات المختصة بإنتاج جزء جديد من البرنامج لهذا العام بسبب انتظار الجماهير العريضة له. يتم عرض البرنامج على قناة سما دبي، والتي تُعتبر واحدة من أهم القنوات العربية التي تبث برامج متنوعة لمدة 24 ساعة متواصلة.

برنامج المندوس في رمضان 2024 قناة سما دبي

تعرف شهر رمضان المبارك بعرض برامج مفيدة ومسابقات وفوازير تقدم جوائز قيمة للفائزين بالمسابقات من خلال المشاركة فيها.

تعمل القناة على عرض العديد من البرامج المميزة خلال شهر رمضان المبارك، بما في ذلك برنامج المندوس الذي حقق شهرة واسعة في الوطن العربي، بالإضافة إلى برامج المسابقات والترفيه. ويتابع الكثيرون برنامج المندوس بشغف داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة.

موعد عرض برنامج المندوس

يعرض برنامج المندوس بعد صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك على قناة سما دبي في دولة الإمارات، يقدمه الإعلامي عبد الله إسماعيل، وهو إعلامي مشهور بمستوى عالمي. تتضمن القناة برامج ترفيهية عالية الجودة ستعرض خلال شهر رمضان لعام 2024.

ارقام الاشتراك في برنامج المندوس 2024

رقم هاتف برنامج المندوس: 600551413

رقم الاتصال لقناة سما دبي: 97143669999

رقم WhatsApp: المندوس: 050908005

تردد قناة سما دبي