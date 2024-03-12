رحلة عطاء جديدة .. موعد عرض برنامج قلبي اطمئن الموسم السابع 2024

يعد برنامج قلب اطمئن من البرامج الإنسانية المشهورة في شهر رمضان المبارك،هو برنامج يقدم محتوى رائع وانساني يعتمد على مساعدة الناس وتقديم لهم كل الإحتياجات وهذا بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي،وحقق برنامج قلبي اطمئن على نسب مشاهدة كبيرة على مدار السنوات الماضيه، ما يحتويه البرنامج من حس إنساني عالي وتعليم أن الناس مساعدة المحتاج،من خلال تقديم المحتوى عن طريق الذهاب إلى الدولة الفقيرة والنامية ومحاولة مساعدة أشخاص بعينهم بعد التأكد من أنهم يحتاجون المساعدة ،وسنذكر لكم في السطور القادمة موعد عرض برنامج قلبي اطمئن الموسم السابع، والقنوات الناقلة.

موعد عرض برنامج قلبي اطمئن الموسم السابع

يبحث العديد من الأشخاص عن الموعد المخصص العرض برنامج قلب 2024 والقنوات الناقله له والتردد الخاص بهذه القنوات في شهر رمضان المبارك كل عام، وقد أعلن الفريق الخاص ببرنامج قلبي اطمئن والذي يقوده غيث،أنه سينطلق الموسم السابع للبرنامج في التاريخ التالي، وسيكون يوم 11 مارس الموافق يوم الاثنين 2024، وفي بداية شهر رمضان الكريم لعام 2024 ميلاديا 1445 هجرياً، ومن المتوقع أن يكون البرنامج مكون من 30 حلقة ستعرض على مدار شهر رمضان المبارك، وسيتم عرض برنامج قلب اطمأن في الموسم السابع في أوقات متفاوتة في الوطن العربي ويمكن لكل المشاهدين في الوطن العربي مشاهدة البرنامج على توقيتها المحلى.

البحرين وسوريا وقطر والعراق ستكون في الساعة 6:00 مساء.

اليمن والصومال وتركيا وروسيا ستكون في تمام الساعة 6:00 مساء

السودان وليبيا ولبنان وقبرص ومصر وفلسطين ستكون في تمام الساعة 5:00 مساء.

المغرب والجزائر وتونس ستكون في تمام الساعة 4:00 مساء.

وفي دولة موريتانيا ستكون في تمام الساعة 3:00 مساء.

الدولة سلطنة عمان ستكون في تمام الساعة 7:00 مساء.

وفي المملكة العربية السعودية ستكون في تمام الساعة 6:00 مساء

وفي الإمارات العربية المتحدة ستكون في تمام الساعة 7:00 مساء

القنوات الناقلة برنامج قلبي اطمأن الموسم السابع

سيتم عرض برنامج قلب اطمئن الموسم السابع لعام 2024 على قناة mbc1 أيضا على قنوات أبو ظبي الإماراتية،وتذاع أيضا على يوتيوب وحساب برنامج قلبي اطمئن على المواقع الرسمية سواء فيسبوك أو تويتر.