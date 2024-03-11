خريطة برامج ومسلسلات أم بي سي مصر في شهر رمضان 2024

تحرص أم بي سي مصر في شهر رمضان على عرض مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات المتنوعة، والتي تهدف إلى جذب أنظار أكبر عدد من الجماهير من مختلف الأذواق والأعمار، وتحرص كذلك على توفير خيارات مختلفة لجماهيرها كي لا يشعر بالملل أو يلجأ لقناة ثانية لتمضية الوقت، خاصة في الموسم الرمضاني شديد المنافسة.

أم بي سي مصر في شهر رمضان

تعرض قناة أم بي سي مصر في شهر رمضان مجموعة كبيرة من البرامج والمسلسلات المهمة، تعرف إليها الآن:

البرنامج / المسلسل معلومات الموعد مسلسل المداح الجزء الرابع من بطولة حمادة هلال تحت اسم “اسطورة العودة” في تمام الثانية عشر ظهرًا برنامج أهلا بالستات برنامج منوعات وطبخ مع الشيف حسن في تمام الواحدة ظهرًا مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينا، ومي كساب، وباسم سمرة في تمام الثانية ظهرًا مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، وسلوى محمد علي في تمام الثالثة عصرًا مسلسل صلة رحم بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيد في تمام الرابعة عصرًا مسلسل أعلى نسبة مشاهدة بطولة سلمى أبو ضيف، وليلى أحمد زاهر في تمام الخامسة مساءا

أم بي سي مصر في شهر رمضان بعد الإفطار

أما بعد الإفطار فإليك البرامج والمسلسلات التي تنتظرك: