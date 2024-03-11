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خريطة برامج ومسلسلات أم بي سي مصر في شهر رمضان 2024

Lamiaa Shaheenمنذ 23 ساعة
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أم بي سي مصر في شهر رمضان
أم بي سي مصر في شهر رمضان

تحرص أم بي سي مصر في شهر رمضان على عرض مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات المتنوعة، والتي تهدف إلى جذب أنظار أكبر عدد من الجماهير من مختلف الأذواق والأعمار، وتحرص كذلك على توفير خيارات مختلفة لجماهيرها كي لا يشعر بالملل أو يلجأ لقناة ثانية لتمضية الوقت، خاصة في الموسم الرمضاني شديد المنافسة.

أم بي سي مصر في شهر رمضان

تعرض قناة أم بي سي مصر في شهر رمضان مجموعة كبيرة من البرامج والمسلسلات المهمة، تعرف إليها الآن:

البرنامج / المسلسلمعلوماتالموعد
مسلسل المداحالجزء الرابع من بطولة حمادة هلال تحت اسم “اسطورة العودة”في تمام الثانية عشر ظهرًا
برنامج أهلا بالستاتبرنامج منوعات وطبخ مع الشيف حسنفي تمام الواحدة ظهرًا
مسلسل العتاولةبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينا، ومي كساب، وباسم سمرةفي تمام الثانية ظهرًا
مسلسل أشغال شقةبطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، وسلوى محمد عليفي تمام الثالثة عصرًا
مسلسل صلة رحمبطولة إياد نصار ويسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيدفي تمام الرابعة عصرًا
مسلسل أعلى نسبة مشاهدةبطولة سلمى أبو ضيف، وليلى أحمد زاهرفي تمام الخامسة مساءا

أم بي سي مصر في شهر رمضان بعد الإفطار

أما بعد الإفطار فإليك البرامج والمسلسلات التي تنتظرك:

رامز جاب من الآخربرنامج مقالبفي تمام السادسة وخمس دقائق
العتاولةالحلقة الجديدةفي تمام السابعة مساءا
المداحالحلقة الجديدة في تمام الثامنة مساءا
أشغال شقةالحلقة الجديدةفي تمام التاسعة مساءا
نعمة الأفوكاتوبطولة مي عمر وأحمد زاهرفي تمام العاشرة مساءا
صلة رحمالحلقة الجديدةفي تمام الحادية عشر مساءا
أعلى نسبة مشاهدةالحلقة الجديدةفي تمام الثانية عشر مساءا
برنامج بيج تايم بودكاستمع عمرو أديب وأصالةفي تمام الواحدة صباحًا
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Lamiaa Shaheenمنذ 23 ساعة
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