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خريطة برامج ومسلسلات أم بي سي مصر في شهر رمضان 2024
تحرص أم بي سي مصر في شهر رمضان على عرض مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات المتنوعة، والتي تهدف إلى جذب أنظار أكبر عدد من الجماهير من مختلف الأذواق والأعمار، وتحرص كذلك على توفير خيارات مختلفة لجماهيرها كي لا يشعر بالملل أو يلجأ لقناة ثانية لتمضية الوقت، خاصة في الموسم الرمضاني شديد المنافسة.
أم بي سي مصر في شهر رمضان
تعرض قناة أم بي سي مصر في شهر رمضان مجموعة كبيرة من البرامج والمسلسلات المهمة، تعرف إليها الآن:
|البرنامج / المسلسل
|معلومات
|الموعد
|مسلسل المداح
|الجزء الرابع من بطولة حمادة هلال تحت اسم “اسطورة العودة”
|في تمام الثانية عشر ظهرًا
|برنامج أهلا بالستات
|برنامج منوعات وطبخ مع الشيف حسن
|في تمام الواحدة ظهرًا
|مسلسل العتاولة
|بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينا، ومي كساب، وباسم سمرة
|في تمام الثانية ظهرًا
|مسلسل أشغال شقة
|بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، وسلوى محمد علي
|في تمام الثالثة عصرًا
|مسلسل صلة رحم
|بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيد
|في تمام الرابعة عصرًا
|مسلسل أعلى نسبة مشاهدة
|بطولة سلمى أبو ضيف، وليلى أحمد زاهر
|في تمام الخامسة مساءا
أم بي سي مصر في شهر رمضان بعد الإفطار
أما بعد الإفطار فإليك البرامج والمسلسلات التي تنتظرك:
|رامز جاب من الآخر
|برنامج مقالب
|في تمام السادسة وخمس دقائق
|العتاولة
|الحلقة الجديدة
|في تمام السابعة مساءا
|المداح
|الحلقة الجديدة
|في تمام الثامنة مساءا
|أشغال شقة
|الحلقة الجديدة
|في تمام التاسعة مساءا
|نعمة الأفوكاتو
|بطولة مي عمر وأحمد زاهر
|في تمام العاشرة مساءا
|صلة رحم
|الحلقة الجديدة
|في تمام الحادية عشر مساءا
|أعلى نسبة مشاهدة
|الحلقة الجديدة
|في تمام الثانية عشر مساءا
|برنامج بيج تايم بودكاست
|مع عمرو أديب وأصالة
|في تمام الواحدة صباحًا