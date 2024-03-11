تنزيل كشوف pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية molsa.gov.iq في كل المحافظات

تصدرت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 محركات البحث الاجتماعي حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أفضل برامج الدعم التي توفرها الحكومة العراقية للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود التي تقدمه للفئات الأكثر احتياجًا، ولذلك شهدنا تزايد في معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة حيث يسعى المواطنون لمعرفة كافة التفاصيل بخصوص أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وفي هذا الصدد سوف نتعرف عبر السطور القادمة أحدث كل ماورد بشأن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وخطوات الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تستمر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق في بذل جهودها لتوفير كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة خلال الساعات القادمة، وتركز الوزارة على مراجعة طلبات برنامج الرعاية الاجتماعية، بهدف الانتهاء منها بدقة وفعالية في أقرب وقت، ومن المقرر الإعلان عن جميع الأسماء المشمولة في الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الإلكترونية، وتم قبول عدد من المواطنين تبعا للشروط التي أعلنتها عنها الوزارة سابقا بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية لهذه الأسر للتحقق من أهليتهم.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن الاستعلام عن عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية.

أو النقر أيضا على منصة مظلتي الإلكترونية.

ابحث عن أيقونة “كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية” وقم بتحديدها.

أدخل اسم الوجبة ورقم الدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

أدخل بعد ذلك اسم المتقدم ورقم الهوية الوطنية الخاصة به.

انقر بعد ذلك على أيقونة الاستعلام لاستخراج النتائج.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك الحصول بسهولة على قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لهذه الدفعة.

الآن لايزال كافة المتقدمين خاصة من الفئات الفقيرة يبحثون عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي لم يتم تحديد موعد رسمي للاعلان عنها، وسط حالة من الغضب سيطرت على محدودي الدخل ممن كان لديهم أملهم في الحصول على الراتب قبل حلول الشهر الكريم.