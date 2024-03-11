“فضي جيوبك وجهز محفظتك”.. فرمان من الرئيس السيسي بصرف مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين هؤلاء بزيادة 15 ٪ خلال ايام .. هتفطر على خبر حلو!! 

سيتم صرف رواتب شهر مارس 2024 بزيادات جديدة لموظفي الدولة، وذلك بناءً على القرار الصادر عن وزير المالية الدكتور محمد معيط، تحت رقم 91 لسنة 2024 ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أمر بهذه الزيادات بهدف ضمان العيش الكريم للمواطنين خاصة أصحاب الدخل المحدود في ظل ارتفاع الأسعار الذي أثر على جميع السلع ويتضمن القرار تسريع صرف العلاوات الدورية للمشمولين بقانون الخدمة المدنية ومنح مكافأة خاصة لغير المشمولين بالإضافة إلى زيادة في الحوافز الإضافية.

موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين 2024

تم صرف العلاوة الدورية للأفراد الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية، وذلك بزيادة تبلغ 10% من الراتب الوظيفي لكل فرد خلال شهر فبراير الماضي، مع حد أدنى شهري يبلغ 150 جنيهًا وبدون حد أقصى وتحتسب هذه المكافأة ضمن الراتب الوظيفي للموظف في الأول من شهر مارس الحالي، أما بالنسبة للعاملين غير المشمولين بقانون الخدمة المدنية، فسيحصلون على مكافأة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 29 فبراير، مع حد أدنى شهري يبلغ 150 جنيهًا وبدون حد أقصى وتعد هذه المكافأة جزءًا من الأجر الأساسي للعاملين اعتبارًا من 1 مارس الحالي.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين

وفيما يتعلق بمواعيد صرف رواتب شهر مارس 2024، أوضحت وزارة المالية أنه سيتم بدء صرف الرواتب اعتبارًا من اليوم الواحد والعشرين من الشهر الجاري، ولمدة 6 أيام متتالية وتؤكد الوزارة على عدم وجود قرار بتوفير صرف الرواتب قبل شهر رمضان، مما يعني أنه سيتم صرفها في المواعيد التي حددها الحكومة مسبقًا دون تغيير.