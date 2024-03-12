كل يوم سعر مختلف!.. اسعار العملات اليوم في السوق السوداء والبنوك || بكام دلوقــت سعر الدولار والريال واليورو مقابل الجنيه

مازالت اسعار العملات اليوم غير مستقرة، بعد قرار البنك المركزي في اجتماعه الأخير برفع قيمة الفائدة بنسبة 6% على الإيداع والإقراض، مما جعل الكثير يتساءل عن حركة أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، ووفقا للتحديثات الصباحية للبنك الأهلى، بعد انقطاع العطلة الرسمية للبنوك، وسنعرض أسعار العملات في البنوك المصرية، والسوق السوداء خلال سطور هذا المقال.

اسعار العملات اليوم

يتطلع فئة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال لمعرفة اسعار العملات اليوم، وذلك بعد أن أكدت قرارات البنك المركزي أنها ستقوم بالقضاء على السوق الموازية، وخفض معدلات التضخم، بعد قرار رفع سعر الفائدة، والسماح للسوق بتحديد سعر الصرف، والجدير بالذكر أيضاً أن صفقة رأس الحكمة تعتبر من أكبر الصفقات التي قامت بتعزيز الثقة في إقتصاد مصر، والتي ستقوم أيضاً بالقضاء على مضاربة السوق الموازية، ومنها فقد تساوت أسعار العملات في السوق السوداء بغيرها في كافة البنوك المصرية، من فرق طفيف بينهم.

اسعار العملات اليوم في البنوك

شهدت اسعار العملات اليوم في البنوك استقرارا عن غيرها من اليوم الذي صدر فيه قرار التعويم، لتستقر أسعار العملات في البنوك على الأسعار التالية:

استقر سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى على 49.10 جنيه للشراء، و 49.20 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار فى بنك مصر على 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار فى بنك الإسكندرية على 49.10 جنيها للشراء، و 49.20 جنيه للبيع.

وايضا استقر سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى “cib” على 49.10 جنيها للشراء، و 49.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 49.25 جنيه للشراء، و 49.35 جنيه للبيع.

وأخيراً، بلغ سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع.

اسعار العملات اليوم في السوق السوداء

جاءت اسعار العملات اليوم في السوق السوداء على النحو التالي: