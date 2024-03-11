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موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان في عموم المحافظات العراقية وطريقة الافطار على السنة

موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان في عموم المحافظات العراقية

Ragabgomaaمنذ 22 ساعة
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موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان في عموم المحافظات العراقية وطريقة الافطار على السنة
موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان في عموم المحافظات العراقية

من أجل شعائر هذا اليوم أن يعلم المسلمون موعد الصوم وموعد الفطر في رمضان حتى يصححوا صامهم، حيث إن موعد أذان المغرب اليوم أول من رمضان في عموم المحافظات العراقية أكثر ما يبحث عنه هذه الساعة في العراق، وليس فقط وقت الأذان هو الذي يحرص عليه المسلم بل هو يحرص أيضا على اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر، وهذا ما سنبينه في الأسطر التالية.

موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان في عموم المحافظات العراقية

يبحث المسلمون اليوم الأول من رمضان عن موعد أذان المغرب في عموم المحافظات العراقية، حيث يؤذن اليوم في محافظات العراق على النحو التالي:

المحافظةأذان المغرب
النجف6:09 مساءً
بغداد6:08 مساءً
البصرة5:55 مساءً
أربيل6:09 مساءً
كربلاء6:10 مساءً
كركوك6:07 مساءً
الكوفة6:08 مساءً
الموصل6:12 مساءً
الرمادي6:12 مساءً
بغداد القديمة6:10 مساءً
دهوك قدها6:12 مساءً
البغدادي6:06 مساءً
البغدادية6:06 مساءً
السليمانية6:03 مساءً
بيجي6:11 مساءً
دهوك6:12 مساءً
نجاح6:14 مساءً
الفلوجة6:10 مساءً
السليمانية قدها6:03 مساءً
دهوك قدها6:09 مساءً
البغدادي6:02 مساءً
كركوك قدها6:08 مساءً
بغداد قدها6:07 مساءً
قناة البصرة5:55 مساءً

ما هي السنة في الافطار؟

كما يجب على المسلمون اتباع السنة النبوية في جميع عبادتهم فلا يقبل من احد عبادة إلا إذا وافت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن هناك أمور يستحب متابعة النبي فيها ومنها كيف كان يفطر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يفطر على تمرات فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، وكان يعجل الفطر فبمجرد سماع آذان المغرب كان يفطر صلى الله عليه وسلم.

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Ragabgomaaمنذ 22 ساعة
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