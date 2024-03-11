موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان في عموم المحافظات العراقية وطريقة الافطار على السنة

من أجل شعائر هذا اليوم أن يعلم المسلمون موعد الصوم وموعد الفطر في رمضان حتى يصححوا صامهم، حيث إن موعد أذان المغرب اليوم أول من رمضان في عموم المحافظات العراقية أكثر ما يبحث عنه هذه الساعة في العراق، وليس فقط وقت الأذان هو الذي يحرص عليه المسلم بل هو يحرص أيضا على اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر، وهذا ما سنبينه في الأسطر التالية.

موعد أذان المغرب أول يوم في رمضان في عموم المحافظات العراقية

يبحث المسلمون اليوم الأول من رمضان عن موعد أذان المغرب في عموم المحافظات العراقية، حيث يؤذن اليوم في محافظات العراق على النحو التالي:

المحافظة أذان المغرب النجف 6:09 مساءً بغداد 6:08 مساءً البصرة 5:55 مساءً أربيل 6:09 مساءً كربلاء 6:10 مساءً كركوك 6:07 مساءً الكوفة 6:08 مساءً الموصل 6:12 مساءً الرمادي 6:12 مساءً بغداد القديمة 6:10 مساءً دهوك قدها 6:12 مساءً البغدادي 6:06 مساءً البغدادية 6:06 مساءً السليمانية 6:03 مساءً بيجي 6:11 مساءً دهوك 6:12 مساءً نجاح 6:14 مساءً الفلوجة 6:10 مساءً السليمانية قدها 6:03 مساءً دهوك قدها 6:09 مساءً البغدادي 6:02 مساءً كركوك قدها 6:08 مساءً بغداد قدها 6:07 مساءً قناة البصرة 5:55 مساءً

ما هي السنة في الافطار؟

كما يجب على المسلمون اتباع السنة النبوية في جميع عبادتهم فلا يقبل من احد عبادة إلا إذا وافت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن هناك أمور يستحب متابعة النبي فيها ومنها كيف كان يفطر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يفطر على تمرات فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، وكان يعجل الفطر فبمجرد سماع آذان المغرب كان يفطر صلى الله عليه وسلم.