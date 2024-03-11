“pdf الوجبة الاخيرة”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq في عموم المحافظات العراقية

يتساءل العديد من مواطني العراق عن خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وستقوم الوزارة بنشر أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة من خلال منصة مظلتي خلال الساعات القادمة، ولهذا سوف نوافيكم المزيد من التفاصيل عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وخطوات الاستعلام عنها بشكل مفصل.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أنها تعتزم إصدار أربع دفعات فقط خلال العام الجديد 2024، وأشارت إلى أنها لم تحدد بعد موعد صدور كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ويأتي هذا الإعلان في إطار برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث تقدم الوزارة الدعم المالي لتلبية احتياجات الحياة الأساسية للأسر العراقية، وأضافت أنها تستمر في الكشف عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية ضمن الوجبة السابعة لعام 2024، وأكدت أن سبب التأخير في إصدار النتائج يعود إلى عدم تخصيص ميزانية مالية من قبل وزارة المالية، وأكدت أنه سيتم توفير الأموال خصيصًا لهذه الدفعة والدفعات الأخرى.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن للمواطنين العراقيين الحصول على معلومات حول الدعم المالي للوجبة السابعة من خلال زيارة منصة مظلتي الإلكترونية واتباع خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وهي:

الدخول إلى صفحة منصة مظلتي الإلكترونية.

حدد بعد ذلك “الرعاية الاجتماعية” من القائمة الرئيسية.

اختر “الوجبة السابعة” وحدد الدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

قم بعد ذلك بإدخال اسم المحافظة التي تقيم بها وأدخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

انقر على زر “الاستعلام” للتحقق من الأسماء المستحقة.

ويمكنك بعد ذلك تحميل كشوفات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

من خلال هذه الخطوات البسيطة، يتمكن المواطنون العراقيون من الوصول إلى المعلومات اللازمة بسهولة الخاصة بالوجبة السابعة بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للحياة، ومن المتوقع أن تعلن الوزارة عن الأسماء المستحقة عبر صفحتها الرسمية بمجرد تحديد الموعد الرسمي.

بسهولة يمكنك الاستعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 فور أن تقوم وزارة العمل العراقية باعتماد كشوف المقبولين لصرف الراتب خلال الساعات القادمة، حيث سيتم رفع الكشوف عبر منصة مظلتي التابعة للوزارة.