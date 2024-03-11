مسلسلات MBC مصر 2 في شهر رمضان 2024.. خليط درامي كوميدي أكشن ورعب

إن كنت من محبي دراما رمضان فيمكنك الآن التعرف على خريطة مسلسلات MBC مصر 2 في شهر رمضان، لتستمتع بباقة كبيرة ومتنوعة من أفضل المسلسلات والبرامج الحصرية التي ستعجبك بالتأكيد، ولهذا قررنا أن نقدم لك الخريطة الكاملة للبرامج والمسلسلات التي ستعرضها القناة لتتابعها وتستمتع بكل ما تعرضه في الموسم الرمضاني الحالي.

MBC مصر 2 في شهر رمضان

تعرض فناة MBC مصر 2 في شهر رمضان الكثير من المسلسلات والبرامج إليك مواعيدها:

صباحك مصري برنامج إخباري حواري متنوع، في تمام الحادية عشر صباحًا.

مسلسل زوجة واحدة لا تكفي بطولة النجم ماجد المصري وهو إنتاج خليجي مصري مشترك في تمام الثانية عشر مساءا.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة بطولة سلمى أبو ضيف، وليلى أحمد زاهر في تمام الواحدة ظهرًا.

مسلسل المداح الجزء الرابع “أسطورة العودة” بطولة حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان في تمام الثانية مساءا.

برنامج من القلب إلى القلب، برنامج ديني واجتماعي في تمام الثالثة عصرًا.

مسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة مي عمر وأحمد زاهر في تمام الرابعة عصرًا.

مسلسل صلة رحم بطولة إياد نصار في تمام الخامسة مساءا.

MBC مصر 2 في شهر رمضان بعد الإفطار

باقي برامج أم بي سي مصر 2:

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد وأسماء جلال في تمام السادسة وخمس دقائق. برنامج BIG TIME بودكاست مع الإعلامي عمرو أديب والنجمة أصالة في تمام السابعة مساءا. مسلسل أعلى نسبة مشاهدة في تمام الثامنة والنصف مساءا. مسلسل العتاولة في تمام التاسعة والنصف مساءا. مسلسل زوجة واحدة لا تكفي في تمام العاشرة والنصف مساءا. مسلسل المداح في تمام الحادية عشر والنصف مساءا.

وتعرض القناة أغلب المسلسلات مرة واحدة لكي يتمكن الجمهور من المشاهدة في التوقيت الذي يناسبه، كما أن كافة المسلسلات تعرض على منصة شاهد المدفوعة.