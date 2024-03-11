إصابات خطيرة .. ياتري مين اللي هيتعمل عليه الحفلة النهارده .. ضحية رامز جلال الحلقة 1 الاولي .. تردد قناة mbc مصر .. الاسم مفاجأة

ضحية رامز جلال الحلقة 1 الاولي، يتقرب عشاق الفنان رامز جلال حول العالم بشغف ظهور الحلقة الأولى من برنامجه الجديد “رامز جاب من الآخر” في موسم رمضان 2024، حيث يبدأ البعض بالبحث عن الضحية المحتملة في الحلقة الافتتاحية، هل يكون اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو فعلاً الضحية، كما يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، أم أن هذه شائعات، برنامج رامز جاب من الآخر يعتبر من بين البرامج الترفيهية البارزة التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر في شهر رمضان، حيث يتميز بفكاهة الفنان رامز جلال وتفاعله الطريف مع ضيوف البرنامج، كل عام يشعل البرنامج الجدل والحماس بفضل تكتم الفريق المنتج على تفاصيله، ما يجعل الجمهور ينتظر الحلقات بشغف وترقب.

ضحية رامز جلال الحلقة 1 الاولي

من المؤكد أن ضحية رامز جلال الحلقة 1 الأولي سوف تكون مفاجأة للجميع وأغلب التوقعات اتجهت نحو كرستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي الحالي ونجم ريال مدريد السابق، ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن نظراً لنجاح البرنامج وهو ما يحرص عليه رامز كل عام، حيث تفيد مصادرنا الخاصة بأن الفتوى بخصوص الضيف الذي سيشارك في الحلقة الأولى من برنامج “رامز جلال جاب من الأخر” لم تتضح بعد، مما أثار تكهنات واسعة بين عشاق البرنامج، على الرغم من الشائعات المنتشرة، حيث تُعتبر قناة MBC مصر معتادة على الكشف عن هوية الضيف قبل بداية الحلقة بنصف ساعة، ويترقب المشاهدون بحماس اكتشاف الضيف الذي سيشارك مع رامز جلال في هذا الموسم.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 1 رمضان 2024

تستعرض الحلقة الأولى من برنامج “رامز جاب من الأخر” في يوم الاثنين، الموافق 11 مارس 2024، ويتزامن مع افتتاح شهر رمضان المبارك. يُبث البرنامج في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسابعة مساءً بتوقيت السعودية على قناة MBC مصر، ويُقدم بشكل مجاني للمشاهدين، حيث تعتبر هذه الحلقة الأولى انطلاقة مثيرة للموسم الجديد، حيث يتوقع الجمهور استمتاعًا بعروض مسلية ومواقف طريفة مع مجموعة متنوعة من الضيوف، يُعد هذا الموسم فرصة مميزة لعشاق البرامج الترفيهية والمسابقات، حيث يترقبون ما ستقدمه الحلقات القادمة من تجارب ممتعة ومفاجآت شيقة.

قائمة ضحايا رامز جاب من الأخر 2024

قامت قناة MBC مصر بنشر البرومو الرسمي للنسخة الجديدة من برنامج رامز جلال، مكشفة عن الضحايا الذين سيتعرضون لمقالبه في حلقات “رامز جاب من الأخر”، والتي ستبدأ عرضها غدًا في موعد مدفع الإفطار كما هو الحال كل عام، إليكم أبرز الشخصيات المشاركة كضحايا في هذا الموسم الرمضاني:

نجم الكرة أحمد حسام ميدو. نجم الكرة إمام عاشور. نجم الكرة محمود كهربا. نجم الكرة حسين الشحات. نجم الكرة عبد الله السعيد. نجم الكرة مصطفى شوبير. نجم الكرة محمد أبو جبل. الإعلامي الرياضي عبدالناصر زيدان. نجم الفن أحمد السقا. نجم الفن باسم سمرة. نجم الفن محمد لطفي. النجمة سمية الخشاب. النجمة ميرهان حسن. الفنان حسن شاكوش. النجمة نجلاء بدر. الفنان محمد رياض. الفنانة إيتن عامر. الفنانة يسرا اللوزي. الفنان أحمد فهمي. محمد أنور نجم مسرح مصر.

تردد قناة ام بي سي مصر الجديد الناقلة لبرنامج رامز جاب من الآخر

الآن، نقدم لكم التردد الجديد لقناة MBC مصر لمشاهدة برنامج “رامز جاب من الأخر” وعدد من المسلسلات الحصرية المقرر عرضها على القناة، حيث يتميز منها مسلسل “المداح” الجزء الرابع للفنان حمادة هلال ومسلسل “العتاولة” للفنان أحمد السقا: